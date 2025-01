Stefano Bettarini si confessa a Verissimo: le lacrime per la morte del padre Mauro

Stefano Bettarini a "Verissimo"

Stefano Bettarini in lacrime a Verissimo mentre parla del padre Mauro. Nel corso dell'intervista concessa a Silvia Toffanin, l'ex difensore italiano si è messo a nudo, esaminando il rapporto con il genitore e lasciandosi andare alla commozione per gli ultimi istanti vissuti al suo capezzale. Mauro Bettarini è stata infatti una figura molto importante per lui, essendogli stato vicino anche dal punto di vista sportivo.

"Ho avuto la fortuna di vivermelo fino agli 86 anni. Per me papà è stato ed è un punto di riferimento: lui era anche il mio primo allenatore perché la prima telefonata dopo le partite era a lui" , confessa Bettarini, non riuscendo a trattenere il dolore e le lacrime. Il padre Mauro è scomparso nel dicembre scorso. " Noi abbiamo una famiglia molto unita ", spiega il 52enne. "Era una persona presente, sempre presente. Per me è stato un punto di riferimento. Lo sento dentro di me, e lo porto con me ".

L'ex calciatore spiega che tutta la famiglia si è riunita attorno all'anziano negli ultimi giorni della sua vita. Gli ultimi dodici giorni, purtroppo, l'86enne ha sofferto molto a causa del male che lo aveva colpito. " Lui voleva morire nella sua casa. E ha scelto il giorno della Sacra Famiglia per andarsene. Di domenica, prima delle partite. Sembra un copione predefinito. Però è come era lui" . Nell'ultimo periodo il padre Mauro veniva costantemente idratato ed era sottoposto a cure palliative, e nei suoi occhi Bettarini vedeva il disappunto. L'anziano non sopportava che i suoi cari assistessero alla sua sofferenza. Purtroppo la malattia aveva preso il sopravvento, e non c'era più nulla da fare.

Secondo Bettarini, l'adorato padre sentiva la morte avvicinarsi, e a inizio dicembre già parlava di festeggiare il Natale, quasi avesse avuto un presentimento. L'anziano è poi morto poco dopo le feste. " Quando lo sentivo lamentarsi correvo da lui ", racconta l'ex calciatore. " Gli chiedevo se stesse soffrendo, lui mi rispondeva di no. E allora io gli dicevo: 'Babbo, vai sereno. Hai lasciato quello che desideravi, e noi cercheremo di renderti orgoglioso il più possibile'. E lui era tranquillo, lo vedevo che era sereno ".

Bettarini parla anche del

Erano belli come il sole

dolore vissuto dalla madre, incapace di accettare del tutto la malattia del marito. I due formavano una coppia da ben 61 anni.