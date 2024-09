Arriva il "velino". Gianluca Briganti e Beatrice Coari sulla scrivania di Striscia la notizia

Ascolta ora 00:00 00:00

La 37esima edizione del tg satirico di Canale5 si aprirà con una nuova coppia di conduttori (Michelle Hunziker e Nino Frassica) e con una grande novità anche sul bancone. Dopo due edizioni consecutive Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca salutano il pubblico di Striscia la notizia e si danno il cambio con una nuova coppia di veline. Per la prima volta in assoluto, però, a essere protagonisti dei famosi stacchetti non saranno due donne bensì una velina e un velino: Beatrice Coari e Gianluca Briganti. Ma chi sono il due nuovi arrivati nella famiglia di Striscia?

Chi è Beatrice Coari

Genovese, 21 anni, Beatrice Coari è stata scelta come nuova velina di Striscia la notizia. Diplomata in lingue, Beatrice è iscritta a Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti ma ha il ballo nel sangue. "La danza è sempre stata nel mio DNA. Quando ballo mi sento viva" , ha detto di sé la Coari, parlando della sua passione che coltiva da quando aveva 4 anni. A trasmettergliela è stata la mamma che, prima di lei, ha studiato danza nella stessa scuola e con la stessa maestra della figlia. Dopo avere ottenuto la fascia di Miss Miluna Liguria nel 2023, Beatrice Coari si è avvicinata al mondo della televisione approdando a Striscia. Sul bancone del tg satirico Beatrice Coari arriva consapevole delle sue capacità: " Studio e mi impegno, ho lottato e centrato i miei obiettivi. Questa è la velina che sarò" .

Chi è Gianluca Briganti

Gianluca Briganti ha 37 anni, è originario di Viareggio e non è un volto sconosciuto ai telespettatori. Infatti, il curriculum televisivo di Gianluca è lungo: dalla partecipazione a Crozza nel paese delle meraviglie su La7 a Zelig Event su Canale 5 fino ai tanti spettacoli fatti al fianco di Pintus. Sul bancone di Striscia è approdato per le sue doti di ballerino.

Ho girato il mondo con il mio lavoro e adesso approdo a Striscia. Sarò una soubrette al maschile"

Diplomato in danza, recitazione e canto al MAS Music Arts & Show di Milano, Briganti ha iniziato a lavorare nei più famosi musical europei come performer, esperienze di spessore che gli hanno consentito di essere scelto anche per due serie trasmesse da Sky e Prime. Alla vigilia del debutto a Striscia Gianluca Briganti ha dichiarato: "