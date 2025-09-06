Striscia la Notizia, clamoroso: ecco cosa succederà al programma. Le parole di Jimmy Ghione

Striscia la Notizia è pronta a tornare in televisione? Dopo settimane di incertezze e voci su un possibile slittamento, è lo storico inviato Jimmy Ghione ad annunciare ufficialmente il ritorno del tg satirico di Antonio Ricci: ma quando arriverà la nuova stagione?

Quando torna Striscia la Notizia?

L’annuncio è arrivato durante la rassegna “Protagonisti” a La Spezia. Jimmy Ghione ha rassicurato i fan del programma dichiarando: " Ci sono stati dei cambiamenti con La Ruota della Fortuna, ma noi ci saremo. Partiremo nella seconda settimana perché noi iniziammo la seconda settimana di novembre. Non ci sembrava giusto iniziare la settimana prima, ci sono i morti, i santi, delle ricorrenze. "

Una scelta simbolica e strategica: ripartire esattamente come accadde alla prima storica puntata del programma.

Striscia e la sfida con La Ruota della Fortuna

Negli scorsi mesi si era parlato molto della “pausa” di Striscia, dovuta in parte al grande successo de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, che ha registrato ottimi ascolti su Canale 5, mettendo in difficoltà perfino Affari Tuoi di Rai 1. Ghione, però, ha voluto precisare: “ Gerry sta facendo un ottimo lavoro, siamo felici perché siamo una famiglia. Ma anche l’anno scorso Striscia è stato il programma più visto su Canale 5. ”

Le sue parole sono una chiara risposta alle polemiche e alle voci di un possibile ridimensionamento del programma.

Cosa succederà alla Ruota della Fortuna?

La vera incognita riguarda ora il destino de La Ruota della Fortuna. Quando finirà? Gerry Scotti, in un recente fuorionda diventato virale sui social, ha scherzato: “ Vi avevo detto che ci saremmo visti fino a luglio, poi fino ad agosto e a settembre… ora vi dico che ci vedremo fino alle castagne e forse fino ai panettoni. ”

Una battuta che lascia intendere che

il quiz potrebbeancora per diversi mesi. A quel punto, Striscia la Notizia potrebbe essere trasmesso in un’altra fascia oraria, ma su questo non ci sono ancora conferme ufficiali.