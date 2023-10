Orrore a Palermo, molestie pure davanti alle telecamere di Striscia

A Palermo gli episodi di molestie non si fermano neppure davanti alle telecamere di Striscia la notizia. Stefania Petyx è tornata sui luoghi dello stupro del 7 luglio scorso e è stata testimone, insieme al suo operato, di molestie ai danni dell'attrice ingaggiata dal tg satirico per verificare se davvero l'intervento delle forze dell'ordine e i controlli avessero ridotto gli episodi di degrado e molestie.

Petyx nei luoghi dello stupro di Palermo

Striscia la notizia è tornata a occuparsi della movida di Palermo con un nuovo servizio realizzato dall'inviata siciliana. Nel filmato andato in onda nell'ultima puntata del programma di Canele 5, Stefania Petyx ha ricordato che, già in precedenza e ripetutamente, aveva denunciato che la movida a Palermo è fuori controllo, ma gli appelli erano rimasti per lungo tempo inascoltati. “ C’è voluta la tragedia per capire che qui c'è un problema ”, ha sottolineato l'inviata, che è tornata a Palermo per verificare se qualcosa è cambiato dopo i drammatici fatti del 7 luglio, quando una ragazza è stata violentata da un branco di giovani.

Le denunce del dicembre 2022

Nel dicembre 2022 le telecamere di Striscia la notizia avevano già documentato che di giorno la Vucciria è un mercato folcloristico e animato, mentre di notte si trasforma in una discoteca a cielo aperto con vendita abusiva di alcol, anche a minori, e spaccio di sostanze stupefacenti. Dieci mesi dopo l'ultimo servizio di Stefania Petyx e tre mesi dopo lo stupro di Palermo, si scopre che poco è cambiato. L'alcol scorre ancora a fiumi abusivamente nonostante i controlli delle forze dell'ordine e gruppi di giovani e adulti importunano le ragazze e la prova è stata immortalata dalle telecamere di Striscia.

Il video delle molestie alla Vucciria