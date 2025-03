"Dopo la sua morte...". La rivelazione di Incorvaia su Eleonora Giorgi

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante le polemiche che hanno animato la partecipazione di Clizia Incorvaia a Verissimo, l'influencer, nonché moglie di Paolo Ciavarro, è stata regolarmente ospite nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha raccontato gli ultimi giorni di Eleonora Giorgi, sua suocera, con la quale ha stretto un bel rapporto. Lei e suo figlio si sono conosciuti al Grande fratello e da quel momento sono stati inseparabili. Il matrimonio è stato celebrato in tempi stretti per permettere all'attrice di partecipare e di accompagnare il figlio all'altare e durante l'intervista su Canale5 ha raccontato gli ultimi giorni di vita di Giorgi e il loro rapporto.

" Lei si ritrovava in me per un rapporto che aveva alle spalle finito male, un figlio, un marito più giovane. Lei è sempre stata priva di pregiudizi, è stata l'unica a non etichettarmi perché era libera. Mi faceva sentire accettata ", ha dichiarato Incorvaia, aggiungendo che per lei è stata come una seconda mamma. " Dopo aver perso Eleonora, ho recuperato il rapporto con mia madre. Ho messo da parte cose irrisolte, lo sto facendo ora ", prosegue l'influencer. Nel raccontare gli ultimi giorni di vita di Giorgi, Incorvaia ha spiegato che sta cercando di " non farmi prendere dal dolore, sto cercando di far vivere questo momento al meglio ai bambini. Nina era molto legata a Eleonora, quando faceva la terapia andavamo a trovarla. Giocavano insieme, lei era una forza della natura. Avevano un rapporto speciale. Le ha regalato la sua scatola di legno con tutti i pastelli. Paolo mi raccontava che quello era un tabù, nessuno poteva toccarlo ".