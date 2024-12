Successo stellare per "This Is Me", la soddisfazione di Pier Silvio Berlusconi

Ascolta ora 00:00 00:00

Una scommessa vinta, che ha superato ogni più rosea aspettativa in un momento in cui tra piattaforme e pay tv, la proposta televisiva è molto ampia, è stata quella di "This is me" lo show evento in tre serate condotto da Silvia Toffanin che ha ospitato i talenti di Amici diventati poi delle star.

Il successo grazie alla professionalità

Non una magia, bensì una grande professionalità che ha fidelizzato gli ascoltatori, portando poi nelle tre serate ascolti da record che hanno sfiorato il 22% di telespettatori. Grande successo anche per l'ultima puntata che ha visto la presenza a sorpresa dell'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, compagno e padre dei figli della conduttrice.

Il programma nell'ultima puntata di mercoledì 4 dicembre, ha registrato uno share del 21,8% tradotto in 3.034.000 spettatori. Qualcosa che ha davvero reso orgogliosa tutta la squadra e portato Pier Silvio a spendere parole di grande apprezzamento per tutto il lavoro svolto, che ha dato per Mediaset grandi frutti in termini di gradimento.

Le parole di Pier Silvio

" This Is Me è un concentrato di talento, amore per lo spettacolo e per la televisione. Grazie Maria e grazie a tutto il team di Fascino. Avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Grazie a tutte le star che si sono esibite e agli artisti che si sono raccontati in quello stesso studio dove è iniziata la loro storia.Un grazie speciale a Silvia che ha condotto queste tre serate evento con il suo stile inconfondibile, unendo calore e professionalità ", ha detto l'ad di Mediaset.

Il programma

Nel cast artistico del programma artisti del calibro di Emma, vincitrice di Amici nel 2010, protagonista in questi 14 anni di una scalata vertiginosa sull'Olimpo della musica italiana. E ancora Giuseppe Giofrè, vincitore di Amici della categoria Danza nel 2011, da tanti anni ballerino di fama internazionale. Poi Irama uscito trionfante dall'accademia di Amici nel giugno 2018 che rivedremo in gara sul palco di Sanremo. Stash, anche lui prossimo cantante a Sanremo 2025, musicista, autore e interprete che si era iscritto ai provini di Amici vincendo l'edizione del 2015. La comica Diana Del Bufalo, talentuosa attrice di cinema, fiction e teatro e ancora Pio e Amedeo e tantissimi altri.

In studio anche grandi nomi del panorama musicale: