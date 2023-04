"Mi sto spegnendo...". L'ex suor Cristina quasi in lacrime all'Isola dei famosi

Sette giorni in Honduras e le prime antipatie emergono tra i naufraghi. Le incomprensioni tra Nathalie Caldonazzo e l'ex suor Cristina sono state frequenti nell'ultima settimana e durante la diretta di lunedì sera, Ilary Blasi ha indagato sulle liti che ci sono state tra le due donne sulla spiaggia dell'Isola dei famosi. Così in confessionale la Scuccia ha confessato di trovarsi in forte difficoltà nelle dinamiche televisive legate al reality.

Sollecitata dalla Blasi, l'ex suor Cristina ha ammesso: " Avevo sottovalutato tante cose, la convivenza sull'Isola è tosta". La conduttrice le ha ricordato che in convento la condivisione era al centro della sua vita, ma la Scuccia ha distinto nettamente le due realtà. "Però in convento si tendeva tutte a un bene soltanto, qui ognuno fa il proprio percorso", ha detto in confessionale la siciliana, proseguendo: "Quindi vedi che c'è chi la vive come un'esperienza anche spirituale e chi la vive come su un vero e proprio palcoscenico e questo mi fa sentire un pesce fuor d'acqua ".

Lo sconforto di suor Cristina all'Isola

Di fronte alle domande di Ilary, l'ex suor Cristina è crollata, dicendosi in forte difficoltà: " Sinceramente mi sto spegnendo" . La Scuccia ha parlato del viaggio personale che sta compiendo sull'Isola, dove sta affrontando con coraggio le sue paure - soprattutto quelle per gli animali - ma allo stesso tempo ha parlato dei problemi legati alla convivenza. " Non si tratta della fame o del caldo, ma di trovare il linguaggio giusto per entrare in empatia con tutti, perché basta poco e qui si accendono le micce. Non si può parlare che vieni aggredita e questo mi fa stare molto mal e", ha ammesso la siciliana evidentemente avvilita.

Prima di tornare insieme agli altri naufraghi in palapa, Cristina ha detto di essersi molto legata a Helena, con la quale ha instaurato un rapporto di fiducia ma di sentirsi giudicata da Nathalie. Con quest'ultima, infatti, in settimana c'è stato più di un confronto, anche violento, e la Caldonazzo non ha risparmiato l'ex monaca dalle critiche per il suo atteggiamento di finta santarellina. Poi è tornata a parlare del motivo che l'ha spinta a dire "sì" all'Isola, una sfida personale che lei spera di poter superare.