"La Talpa", un successo di Mediaset che fa numeri da record

Sette milioni di contatti, 2,3 milioni di spettatori medi su Canale5, 3,5 milioni di video visti e 815mila spettatori su Mediaset Infinity. Questi solo alcuni dei numeri da capogiro de "La Talpa-Who il the Mole", il programma condotto da Diletta Leotta andato in onda martedì 5 novembre in prima serata.

Un successo multimediale

Il reality è stato non solo un grande successo di pubblico, ma un enorme successo multimediale. Una scommessa di Mediaset che è riuscita a rigenerare un format ventennale attraverso la sperimentazione di una formula modernissima, mai tentata prima d’ora da un broadcaster. Scommessa vinta se si guarda ai numeri del reality, sia su Canale 5 che su Mediaset Infinity, che premiano il coraggio di Mediaset e fanno de “La Talpa” anche un importante successo commerciale.

Programma che viaggia "in doppio"

“La Talpa – Who is the mole”, è un programma che per la prima volta viaggia in parallelo su due piattaforme con modalità di racconto e formati differenti per tv lineare e streaming on demand. Viene sperimentata una formula che ha aperto nuovi scenari per l'uso dei contenuti di intrattenimento, sondando e intercettando i gusti dei telespettatori più giovani, che rappresentano un target importante per gli investitori pubblicitari.

“ La novità di questa edizione de La Talpa - spiega Federico di Chio, direttore marketing Mediaset - che è stata concepita fin dall’inizio come un’operazione nativamente cross-mediale, dove Mediaset Infinity non rappresenta semplicemente una finestra di riproposizione del contenuto televisivo, ma è ambiente di diffusione di contenuti originali, alcuni anche in anteprima rispetto a Canale 5. Abbiamo insomma ricercato una ‘circolarità’ tra televisione e digital che è assolutamente nuova e molto moderna ".

Chio ha poi parlato di numeri: " I risultati, molto alti soprattutto sul pubblico più giovane e centrale, testimoniano il successo dell’operazione: 7.7 milioni di contatti e 2.3 milioni di ascolto medio per Canale 5, con una share del 16% sul target commerciale e addirittura del 19.4% sui 15-44 anni. I tre formati d’anteprima su Infinity hanno realizzato, complessivamente, 815.000 spettatori nel minuto medio ".

La campagna social

In solo 5 giorni la campagna sui social network ha registrato volumi molto elevati. 33 milioni di visualizzazioni su Meta (Facebook + Instagram), 28.2 milioni su TikTok, 3.5 milioni su YouTube. E soprattutto ha generato reazioni molto positive, addirittura entusiastiche, da parte del pubblico giovane, sia per la qualità produttiva del programma, che per la novità dell’operazione.

La "visione" moderna di Mediaset

Con la scommessa di "La Talpa", Mediaset ha confermato la propria vocazione crossmediale e il coraggio di sperimentare.

Ma si tratta soltanto dell'inizio, perchécon le visualizzazioni su Mediaset Infinity della puntata trasmessa da Canale 5 e, da giovedì 7 novembre, con il debutto de “La Talpa Detection”, un formato pensato ad hoc per la piattaforma che, ogni settimana