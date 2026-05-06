Tanto Giro in tv... anche donna

Appassionati di ciclismo, scaldate i muscoli... da depositare sul divano. Da venerdì potrete fare una scorpacciata del vostro sport preferito con l'edizione numero 109 del Giro d'Italia che parte venerdì da Nessebar in Bulgaria, per arrivare in Italia a Catanzaro il 12 maggio e concludersi a fine mese a Roma. La tv di Stato lo seguirà, al solito, in maniera massiccia con 170 ore di tv: le reti delegate sono Rai 2, Rai Sport e anche tanta radio, dalla mattina fino a tarda notte. Confermati tutti gli appuntamenti: si comincerà con Giro Mattina che partirà 60 minuti prima del via di ogni tappa e si andrà avanti con Prima Diretta, Giro in diretta, Giro all'arrivo, il Processo alla Tappa, TGiro e RiGiro, a mezzanotte. Le dirette in streaming e i contenuti speciali saranno disponibili su RaiPlay. Per quanto riguarda la corsa, si comincerà con la diretta su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, per poi passare alle 14, per le fasi salienti di ogni giornata, su Rai 2. La novità è che andrà in onda anche il Giro d'Italia donne, con pari dignità, si spera, di quello maschile.

«Seguire il Giro vuol dire anche raccontare il campanile e il paese, e questo il ciclismo permette di farlo più di altri sport», ha spiegato il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida. Quattro i commentatori delle fasi clou della corsa: Francesco Pancani (foto), Stefano Garzelli, l'ex ct Davide Cassani e lo scrittore Fabio Genovesi. Motocronaca di Stefano Rizzato.