Televoto, ecco i codici dei cantanti in gara

Seconda serata del Festival di Sanremo 2025, protagonisti 15 big mentre gli altri 14 si esibiranno domani. Il meccanismo di votazione di questa sera è lo stesso di quello di domani: a votare la Giuria delle Radio e il Televoto con la percentuale di 50% ciascuno. Discorso diverso per la serata di venerdì, per le cover voteranno Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, Televoto 34%. Sabato, per la finalissima, le 29 canzoni in gara verranno votate dalle tre giurie con le solite percentuali di influenza. Per quanto concerne il televoto di questa sera, andiamo a scoprire i codici dei quindici artisti in lizza per la vittoria finale.

Televoto, i codici dei cantanti in gara

Per partecipare al televoto, è necessario fare una chiamata al 894001 da fisso oppure inviare un sms al 4754751. Si hanno a disposizione al massimo 3 voti: ogni voto costa 51 centesimi.

Codice 01 - Rocco Hunt (Mille vote ancora)

Codice 02 - Elodie (Dimenticarsi alle 7)

Codice 03 - Lucio Corsi (Volevo essere un duro)

Codice 04 - The Kolors (Tu con chi fai l'amore)

Codice 05 - Serena Brancale (Anema e core)

Codice 06 - Fedez (Battito)

Codice 07 - Francesca Michielin (Fango in paradiso)

Codice 08 - Simone Cristicchi (Quando sarai piccola)

Codice 09 - Marcella Bella (Pelle diamante)

Codice 10 - Bresh (La tana del

granchio)Codice 11 - Achille Lauro (Incoscienti giovani)Codice 12 - Giorgia (La cura per me)Codice 13 - Rkomi (Il ritmo delle cose)Codice 14 - Rose Villain (Fuorilegge)Codice 15 - Willie Peyote (Grazie ma no grazie)