Temptation Angela

Leggendo i commenti scandalizzati sul rinvio della trasmissione Rai di Alberto Angela perché surclassata da Temptation Island su Canale5, abbiamo capito due cose. La prima è che tra una puntata sui canguri e le cangurone Vittoria Bricarello e Martina De Ioannon, noi preferiamo le cangurone. La seconda è che se tutti quelli che si indignano avessero guardato il programma di Angela, non l'avrebbero sospeso.

«Che vergogna!». «Tristezza infinita». «Spazzatura per atrofizzare i cervelli». «Ci meritiamo l'estinzione!». Ovviamente detto da chi non ha mai visto un documentario sul Guercino in tv. Cui preferisce la replica di Sassuolo-Inter del 2022.

E poi, adesso che Alberto Angela sia meglio di Temptation Island dài. A parte che dal punto di vista sociologico, antropologico e culturale lo studio dei primati sull'isola tentatrice spiega i nostri tempi più dell'ennesima lezione sulle scimmie del Borneo tenuta da un modesto figlio di troppo padre. E comunque, cosa dovremmo fare? Un'interrogazione parlamentare? Un altro processo alla tv commerciale che ha volgarizzato l'Italia? Sì, vabbè, è sempre colpa del governo fascista Strano. A scandalizzarsi di più sono politici e giornalisti. Quelli che poi trovi nei talk show a urlare come babbuini, che al confronto Temptation è la Braidense.

Calenda, Cuzzocrea, la Bortone, Giannini, Formigli e la Carfagna. A parte i tatuaggi, qual è la differenza?

Chiederemo un falò chiarificatore. Ma poi, a noi che cazzo ce ne frega di Alberto Angela? Piuttosto: Luca e Gaia stanno ancora insieme o no?