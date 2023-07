Temptation Island tra falò e video compromettenti: ecco le pagelle

Manca sempre meno alla fine del viaggio nei sentimenti per le coppie di Temptation Island; un viaggio che volgerà al termine con l’appuntamento di settimana prossima, momento in cui scopriremo le sorti dei protagonisti (sopravvissuti fino al termine di questo percorso) in questa edizione. Così, nella puntata di ieri sera, dinanzi al conduttore Filippo Bisciglia, abbiamo assistito non a uno, ma a ben due falò di confronto: quello di Manuel e Francesca – richiesto da quest’ultima – e quello tra Mirko e Perla, voluto dal fidanzato.

I primi due hanno deciso di uscire separatati, esattamente come Mirko e Perla che, tuttavia, hanno scelto di approfondire la conoscenza fuori con i single Greta e Igor. Nessuna notizia, invece, delle restanti due coppie che sicuramente saranno le protagoniste indiscusse della prossima puntata; al momento solo uno sgabello che vola (per mano di Daniele) nel promo. Ecco le pagelle della penultima puntata.

Cosa hanno fatto le coppie nella penultima puntata di Temptation Island

Francesca e Manuel – LUI voto 4; LEI voto 9

Due anni e mezzo di relazione: lui la lascia cinque volte, la tradisce (facendoglielo scoprire direttamente a Temptation) e poi pretende che lei possa essere ancora lì per lui: “So che quel porto sicuro (Francesca ndr) c’è sempre”, dice Manuel convinto. Per fortuna Francesca pare essersi “svegliata” e così inizia ad avvicinarsi al single Alberto. Un’intesa che pare schiarire le idee al fidanzato che prima appare infastidito (anche se probabilmente solo per orgoglio maschile) e poi, invece, confessa di volere la sua libertà e di avere bisogno dei suoi spazi. È a questo punto che arriva il colpo di scena: Francesca chiede il falò di confronto anticipato. Dopo un’attesa snervante ecco che arriva Manuel e via con lo show. Con una freddezza e lucidità esemplare, Francesca illustra la situazione “distruggendo” con un perfetto utilizzo delle parole (oltre che dell’Italiano dal momento che lo asfalta correggendolo anche sul corretto utilizzo dei verbi) Manuel che, dal canto suo, l’unica cosa che è riuscito a dire a testa bassa – e quasi senza mai essere in grado di guardarla in faccia - è stata: “I primi giorni sono stato malissimo” oppure un semplice “immaginavo” quando lei gli ha spiegato quanto abbia sofferto per lui. Ma non è finita qui; perché addirittura Manuel sostiene di non essere andato oltre, durante il programma, per rispetto della fidanzata; ma d’altronde l’aveva già fatto fuori. L’impressione è che al fidanzato interessi soltanto sottolineare che sia lui ad essere arrivato alla conclusione di volerla fare finita con Francesca e di volere stare da solo; forse Manuel ha dimenticato facilmente che è stata proprio la fidanzata a richiedere il falò, come giustamente gli ha poi ricordato Filippo. Alla fine l’epilogo, già prevedibile sin dalla prima puntata: i due decidono di tornare a casa separati. La sensazione è che Manuel - forse - se ne pentirà presto; Francesca, invece, potrebbe avere scansato un fosso.

Perla e Mirko – LUI voto 4; LEI voto 4

Un turbine di emozioni per la coppia che forse più di tutte ha messo a dura prova la propria relazione in questo percorso. Andiamo con ordine. Lei dice che con lui prova noia. Lui, invece, la definisce superficiale. Sin dall’inizio era chiaro che tra i due ci fosse un problema, forse quello più grande: la mancanza di comunicazione. È in questo modo che Mirko si avvicina alla single Greta e Perla al tentatore Igor: un vero e proprio “macello” come lo descrive il fidanzato. Poi, con un tuffo nel passato, Mirko sembrerebbe essere ritornato alle elementari e così, inizia a scambiare messaggi in segreto con quella che ormai pare essere la sua “cotta”. Naturalmente, Perla dopo il video non ha reagito nel migliore dei modi, lasciandosi andare prima allo sconforto e poi facendosi prendere dalla rabbia. D’ora in avanti una vera e propria accelerata: un susseguirsi di filmati per entrambi, uno più compromettente dell’altro. Mirko viene chiamato nel Pinnettu per vedere un filmato di Perla e del single Igor in cui i due non riescono a nascondere l’intesa e l’attrazione che provano l’uno per l’altra; il tutto seguito – “rigorosamente” - dai lanci degli oggetti dell’Is Morus Relais da parte del fidanzato. Quest’ultimo, però, ormai pare deciso a viversela con Greta e i due, anche solo con uno scambio di sguardi, lasciano trapelare che la loro sia un tipo di intesa andata già oltre. Non a caso, infatti, la single gli scrive con le dita “Io ho voglia di te” e lui risponde “Anche io”. Poi l’irreparabile: Perla va a chiamare il single Igor per dormire insieme a lui nel suo letto. È a questo punto che è arrivato il secondo colpo di scena della puntata: Mirko – tra le lacrime della single Greta che teme di perderlo - chiede il confronto immediato con Perla che si è presentata al falò esordendo con un bel “sei ridicolo”. Come da copione, i due se le sono cantate di sante ragione, non risparmiandosi in nulla (e qui il pensiero va subito al povero Filippo che si è trovato a gestire le irrefrenabili lingue dei protagonisti). Con ogni probabilità l’avrebbero dovuto fare prima e, forse, non avrebbero avuto alcuna necessità di partecipare a Temptation Island. Tuttavia, nessuno pensa che lui non provi più “niente” per lei, come ha cercato di far credere. Alla fine è Mirko a decidere di uscire separato da Perla, ma insieme a Greta. Esattamente come Perla che, apparentemente più provata dell’ormai ex, sceglie di conoscere fuori Igor. Insomma, adesso non ci resta altro che attendere la prossima puntata per scoprire cosa sarà accaduto a distanza di un mese; ciò che pare essere evidente è che in questa coppia non si può parlare di una distinzione netta tra “Il diavolo e l’acqua santa” o tra “una vittima ed un carnefice”, ma soltanto di due persone che hanno sofferto e che hanno commesso – chi più e chi meno – degli errori.

Ancora ottimi ascolti per il docu-reality che nella puntata di ieri ha registrato il 26,01 % di share, aggiudicandosi il miglior risultato della serata.