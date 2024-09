Temptation Island 2024, le pagelle: la “classe” di Antonio, la tenerezza di Anna

I punti chiave Le coppie di Temptation Island

È andata in onda ieri sera, 10 settembre, la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto approdare sull’Isola delle “tentazioni” le sette nuove coppie che parteciperanno al reality per mettere alla prova il loro amore. Ad accogliere i protagonisti dello show targato Fascino, il conduttore Filippo Bisciglia, che ritorna a pochi mesi dalla fine dell’edizione estiva della trasmissione. Ecco le pagelle della prima puntata.

Titty e Antonio - LUI voto 4; LEI voto 7

“Ho scritto io a Temptation Island perché ritengo che Titty abbia l'asticella della gelosia e della possessività un po' troppo alta e non mi fa fare nulla”, dice lui. Impossibile darle torto se consideriamo che mentre lei pensava che lui dormisse sonni tranquilli, quest’ultimo era al bar con un’altra ragazza “spacciata” per la moglie. Come farsi perdonare? Facile: tatuarsi il viso della fidanzata sul polpaccio. Ma non è finita perché il vero problema della coppia sembra essere un’altro: lei ha lo sfondo del telefono con la foto della proposta di matrimonio fatta a Parigi, lui quella di Maradona. “Nessuna è la tipa di Antonio”, commenta sicura Titty dinanzi alle single (le ultime parole famose); non ha fatto in tempo a dirlo, infatti, che Antonio ha definito la single Silvy 100 e la fidanzata 0. Al peggio non c’è mai fine, perché arrivati al villaggio, Titty viene a conoscenza di cosa pensa davvero il fidanzato che, senza peli sulla lingua, ha confessato: “Meno tempo la vedo, più sono tranquillo”. È proprio Titty la prima in questa edizione a richiedere un falò di confronto immediato ad Antonio che, secondo il nostro sesto senso, deciderà di non presentarsi.

Diandra e Valerio - LUI voto 5; LEI voto 5

Fidanzati da sette anni e mezzo, Diandra e Valerio sembrano essere arrivati ad un punto di non ritorno: lei vorrebbe rimanere nella Capitale, lui, invece, vorrebbe tornare a Brindisi. Lui vorrebbe soltanto “un panino di fronte al mare e una camminata sotto la pioggia”, ma lei non è “due cuori e una capanna”. Insomma, qualcosa non torna, sono andati a Temptation Island per decidere dove trascorrere “il resto della loro vita”? Forse non è proprio il luogo adatto. Mentre aspettiamo di scoprire i risvolti della loro storia, una cosa rimane certa: è meglio un panino al mare.

Alfred e Anna - LUI voto 4; LEI voto 7.5

“Ho scoperto chat coi suoi amici dove lui organizzava serate e si vantava di aver fatto serata con altre ragazze” ha confessato Anna, rivelando così di aver scoperto il tradimento di Alfred. Nonostante il forte sentimento che prova per lui, la fidanzata teme di non conoscere tutta la verità e di non potersi più fidare pienamente. Un presagio azzeccato considerando che - appena messo piede all’Is Morus Relais - Anna è stata chiamata nel pinnettu per scoprire l’insicurezza del fidanzato sul loro rapporto, oltre che l’esistenza di chat con altre ragazze. Cara Anna, la cosa più grave non è il tradimento di Alfred, ma il fatto che tu ti attribuisca delle colpe che non hai, sentendoti sbagliata. La prova? L’immediata vicinanza del 25enne con la single Sofia che ha scatenato in Anna una “furia” irrefrenabile, mentre Alfred, dal canto suo, si limita a chiosare: “Che confusione”.

Mirco e Giulia - LUI voto 6; LEI voto 6.5

Insieme da nove anni e una convivenza di tre. Mirco e Giulia sembrano attraversare delle difficoltà. Il motivo? Lei si sente poco valorizzata e i tanti litigi sembrano incombere sulla coppia persino nel video di presentazione. Lui – in compenso – l’ha mandata via di casa diverse volte e vuole partecipare al programma perché è consapevole che le cose non possono andare avanti così. Immancabili le lacrime di Giulia al momento dei saluti, dispiaciuta per la separazione di questi 21 giorni. Come andrà a finire? Chi vivrà vedrà.

Fabio e Sara - LUI voto 6; LEI voto 6

Lui è di Catanzaro, lei di Ravenna. Sara scrive alla trasmissione perché ha bisogno di certezze nella relazione con Fabio che non è mai andato a trovare la famiglia della fidanzata. “Dopo Temptation ti prometto che ti verrò a trovare”, ha detto Fabio sulla barca prima di approdare all’Is Morus Relais. L’intenzione c’è, adesso staremo a vedere cosa accadrà.

Michele e Millie - LUI voto 6; LEI voto 6

Una relazione precedente di Millie con l’amico di Michele insieme al comportamento della fidanzata sembrano costituire il binomio perfetto per far andare “su tutte le furie” il fidanzato che non riesce a fidarsi della sua lei. È per questo che la coppia partecipa a Temptation Island. Riusciranno a trovare il loro equilibro? Lo scopriremo solo vivendo.

Alfonso e Federica - LUI voto 4.5; LEI voto 6-

Insieme sin da giovanissimi, Alfonso e Federica convivono da quasi un anno. È stata Federica a scrivere alla trasmissione, perché vorrebbe maggiore libertà all'interno della relazione, dal momento che il fidanzato fatica a fidarsi completamente di lei. “Sono consapevole di essere geloso, ma non penso di sbagliare. Voglio capire se posso davvero fidarmi di lei”, ha affermato lui. Appena giunti all’Is Morus Relais, Alfonso viene chiamato nel pinnettu, dove scopre che Federica ha portato con sé, per l’esperienza a Temptation, dei costumi tutt’altro che “da nonnina”, capi che lui – a detta sua – non le avrebbe mai permesso di indossare. Per lui, la gelosia è inevitabile: “se vuoi bene ad una persona è automatica”, ha affermato e, per questo, non accetta che la fidanzata dall’altra parte del villaggio si atteggi da “Pocahontas”.

È bastato davvero poco per farlo stizzire, tanto che già pensa ad un falò di confronto. Sarà forse che il fidanzato non ha concesso a Federica la possibilità di vivere alcune esperienze che, alla sua età, andrebbero fatte?