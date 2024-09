Temptation Island 2024, le pagelle: il teatrino di Fabio, la decisione di Sara

I punti chiave Le coppie di Temptation Island

È andata in onda ieri sera, 17 settembre, la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto proseguire il viaggio nei sentimenti delle sette coppie che stanno mettendo alla prova il loro amore sull’Isola delle “tentazioni”. A fare gli onori di casa, il conduttore Filippo Bisciglia, che ritorna a pochi mesi dalla fine dell’edizione estiva della trasmissione. Ecco le pagelle della seconda puntata.

Titty e Antonio - LUI voto 3; LEI voto 7-

Tutto come da copione. Nella scorsa puntata, avevamo lasciato Titty sul tronco del falò di confronto in attesa di scoprire se il fidanzato si fosse presentato o meno. C’erano dubbi sulla sua decisione? Dire nessuno sarebbe quasi riduttivo. La reazione di Titty? Inevitabile. Nel momento in cui scopre che Antonio si è tirato indietro dal falò anticipato, ecco “l’ardua” sentenza: “Un uomo di 27 anni senza pa**e”. Fine. Dritta al punto. La delicatezza di un elefante in cristalleria, ma con una precisione chirurgica che non lascia spazio a repliche. Titty non ci gira intorno, è un fiume in piena. E come darle torto? Speriamo che la sua “ira” sarà altrettanto efficace quando il fidanzato si deciderà, forse, ad affrontarla. Nel frattempo, lui, afferma di stare vivendo questa esperienza con il massimo della trasparenza, ma tutto pare fuorché questo, considerando che ha confessato di aver mentito sul reale motivo della sua partecipazione a Temptation Island.

Diandra e Valerio - LUI voto 4; LEI voto 5

Fidanzati da sette anni e mezzo, Diandra e Valerio sembrano essere arrivati ad un punto di non ritorno: lei vorrebbe rimanere nella Capitale, lui, invece, vorrebbe tornare a Brindisi. Nella coppia sembrano esserci delle evidenti problematiche tanto che Diandra lamenta la mancanza di comprensione da parte del fidanzato e lo accusa di rinfacciarle ogni singolo errore. Tuttavia, si aggrappa ai lati positivi di Valerio e cerca di giustificarlo persino davanti alle scenate da latin lover. Il fidanzato, infatti, mentre si lamenta con i compagni della differenza di stile di vita tra lui, dipendente statale, e Diandra, imprenditrice, (come se questo fosse il problema fondamentale), all'interno del villaggio, recita il ruolo del simpaticone. Tra balli, sguardi ammiccanti e battute, sembra più interessato a fare colpo sulle single che a capire davvero quali siano i problemi della sua relazione. Adesso la domanda è una: non è che il nostro caro Valerio sta giocando a fare il personaggio?

Mirco e Giulia - LUI voto 5; LEI voto 5

Insieme da nove anni e una convivenza di tre, Mirco e Giulia sembrano attraversare delle difficoltà. Lei arriva a Temptation Island piena di dubbi: a detta sua, Mirco non la ama più e vorrebbe capire il perché. Dopo aver visto un filmato in cui il fidanzato non le ha certamente riservato parole carine, scoppia in lacrime. Vedere Mirco lamentarsi della loro relazione la fa crollare, ma ha la lucidità per affermare quanto i problemi debbano risolverli da soli, senza la costante ingerenza della suocera. Mirco, dal canto suo, lamenta l’immaturità e l’egoismo di Giulia dando il via alla scena del “cuore contro testa”, un copione già sentito. Dopo aver rivelato di sentirsi infelice, Mirco riceve la chiamata nel pinnettu in cui viene messo di fronte allo sfogo della fidanzata: lei si sente sempre un’ospite nella loro casa. L’impressione è che la storia di Mirco e Giulia sia a metà strada tra il bisogno di risposte imminente e la paura di accettare la realtà. Quale è davvero la loro strada? Lo scopriremo solo vivendo.

Fabio e Sara - LUI voto 4; LEI voto 7

Lui è di Catanzaro, lei di Ravenna. Sara scrive alla trasmissione perché ha bisogno di certezze nella relazione con Fabio che non è mai andato a trovare la famiglia della fidanzata. Certezze che sembrano essere definitivamente precipitate nella puntata di ieri sera. Un turbine di emozioni che rappresenta il pane quotidiano per gli amanti del reality. Ferita, ma determinata più che mai, Sara incassa colpi da ogni direzione: prima le critiche gratuite sulla sua “mancanza di femminilità” e il suo “disordine” (fatte, peraltro, da chi a 35 anni non sa rifarsi il letto), poi la scoperta del tradimento. Così, tra le lacrime e tanta delusione, la fidanzata trova la forza di reagire, quando decide di affrontare Fabio al falò che inizialmente declina l’invito. Serve l’intervento di Filippo Bisciglia - protagonista assoluto di una maratona in prima serata su Canale 5 - per far capire al fidanzato che “forse” ha davvero esagerato. Solo allora scoppia in un pianto nervoso e prende a calci tutti i palloni dell’Is Morus Relais, prima di presentarsi al falò. Una volta trovatisi faccia a faccia, Sara lo rimprovera di averla tradita in un momento di debolezza, lui ribadisce che entrambi conoscevano i problemi della loro coppia, mentre tenta persino di negare gli atteggiamenti equivoci con la single Raffaella. Conclusione? I due escono insieme dal programma, una scelta sicuramente discutibile, ma probabilmente dettata dal desiderio di chiudere i conti faccia a faccia. Chi vivrà vedrà.

Michele e Millie - LUI voto 5; LEI voto 5

L’avventura della coppia all’Is Morus Relais inizia con una chiamata nel pinnettu per Michele, dove ascolta le lamentele di Millie sulla loro relazione - che definisce noiosa – e sul comportamento “limitante” del fidanzato. Rileva che la loro intesa sessuale è l’unica cosa che tiene in piedi il rapporto, mentre il resto sembrerebbe essere un disastro (bene, ma non benissimo). Michele, dal canto suo, ha una dura reazione: definisce Millie “fuori luogo” ed “esagerata”. Nella coppia, però, sembrerebbe esserci anche un altro neo, quello della convivenza: Millie la vorrebbe, lui – avendo già vissuto una convivenza di dieci – non si sente ancora pronto.

Per il secondo appuntamento con il prime time, il docu-reality ieri sera ha registrato il 21.47% di share.