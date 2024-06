Temptation Island, chi sono i concorrenti e quando inizia il reality

Le porte dell'Is Morus Relais stanno per riaprirsi. Il conto alla rovescia per l'inizio della nuova edizione di Temptation Island è ufficialmente cominciato. A partire dal prossimo giovedì le sette coppie in gioco inizieranno il loro viaggio nei sentimenti sotto l'attenta ed esperta guida di Filippo Bisciglia. Ancora una volta la Fascino, la casa di produzione del programma, ha scelto di affidare a Bisciglia il programma che lo scorso anno, dopo un lungo periodo di stop, ha riscaldato l'estate televisiva, mettendo a segno ascolti da record.

Le sette coppie in gioco sono già arrivate nello splendido resort a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari e il conduttore assicura che questa sarà l'edizione più scoppiettante della storia del reality. "Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni", ha anticipato il conduttore nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. I primi colpi di scena e i falò più impegnativi sono già stati registrati: "Ci saranno cose "potenti" e falò lunghi. Diciamo che stiamo lavorando più del solito, dormiamo poco. Sono certo che il pubblico si affezionerà a queste storie".

Temptation Island quando inizia

La prima puntata di Temptation Island 2024 andrà in onda giovedì 27 giugno per sei prime serate esclusive in onda su Canale 5 (ogni giovedì) con chiusura programmata a inizio agosto. La formula televisiva, già rodata e di successo, sarà la stessa di sempre. Le coppie saranno divise nei rispettivi villaggi delle fidanzate e dei fidanzati e lì trascorreranno tre settimane, interagendo con i tentatori e le tentatrici. Durante i falò verranno mostrati i vari video e nel Pinnettu i fidanzati e le fidanzate potranno vedere cosa succede nell'altro villaggio durante la settimana. Alla fine, per tutti, ci sarà il falò di confronto - che le coppie potranno chiamare anticipatamente o fare alla fine delle tre settimane - dal quale usciranno in coppia oppure separati.

Temptation Island, le sette coppie in gioco

La nuova edizione di Temptation Island vedrà protagoniste, come di consueto, sette coppie di fidanzati pronte a mettere alla prova il loro amore. I casting sono durati circa tre mesi e dal lavoro fatto dalla produzione sono uscite le sette coppie, che parteciperanno al reality dei sentimenti.

Siria e Matteo

Siria Pingo e Matteo Vitali sono di Massa Carrara. Siria ha 22 anni e è un'impiegata e sta con Matteo da sette anni. Negli ultimi due anni la ragazza, originaria di Gela, ha avuto un drastico dimagrimento ("Pesavo 130 kg", ha rivelato nel video di presentazione) e oggi è molto cambiata. Per questo ha scritto a Temptation Island. "Voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene", ha confessato la 22enne nel primo video social pubblicato sulla pagina Instagram del programma. "Io non volevo partecipare anche perché nel nostro rapporto va tutto bene non capisco", ha dichiarato Matteo, 33 anni, che si è detto molto geloso della fidanzata.

Jenny e Tony

La seconda coppia che si metterà alla prova è composta da Jenny Guardiano e Tony Renda. I due stanno insieme da cinque anni e vivono a Catania. A scrivere a Temptation Island è stata la 26enne, parlando della loro relazione: "Tony (41 anni, ndr) non mi consente di vivere la mia vita. Tony è un dj e è sempre in giro per locali a fare serate". Jenny ha sveltato di essere molto gelosa del fidanzato, che è spesso circondato da belle ragazze per il suo lavoro. "Quando ci siamo conosciuti tre ragazze avevano le chiavi di casa sua", ha confessato Jenny, convinta di poter capire, grazie a Temptation, se il loro amore avrà un futuro.

Ludovica e Christian

Christian Lanfranchi, 34 anni e Ludovica Ronzitti, 29 anni, sono la terza coppia in gioco. Christian ha 34 anni, è di Vasto ed è lui a scrivere alla redazione di Temptation Island. "Ho scritto perché Ludovica mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po' confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona. Se l'ho perdonata è perché sono innamorato di lei e vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa"; ha raccontato Christian nel video di presentazione pubblicato su Instagram. Sono i sentimenti di Ludovica, dunque, a essere messi in discussione a meno di due anni dall'inizio della loro relazione.

Raul e Martina

Martina De Ioannon e Raul Dumitras sono di Roma e sono fidanzati da dieci mesi. A scrivere al programma è Martina, 26 anni, che lamenta l'eccessiva gelosia del compagno: "Lui per me è geloso e possessivo e due anni fa ci siamo già lasciati proprio per questo motivo". Raul, 23 anni, ha chiesto alla fidanzata di andare a convivere, ma la 26enne tentenna: "Mi chiede di andare a convivere, ma io non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà". Raul è innamoratissimo e desidera trascorrere più tempo possibile con Martina che, con Temptation Island, spera di capire se Raul è l'uomo giusto per lei.

Vittoria e Alex

La quinta coppia è composta da Alex Petri e Vittoria Bricarello. Alex e Vittoria sono di Torino e stanno insieme da un anno e nove mesi. Seppur giovane la loro relazione ha già incontrato diverse difficoltà e Vittoria, 34 anni ex ginnasta professionista, ha scritto alla redazione del programma per mettere alle strette il fidanzato: "Voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita". Nel video di presentazione condiviso sui social network tra i due si sono viste le scintille e la coppia ha dimostrato di essere già battagliera.

Luca e Gaia

La sesta coppia che parteciperà a Temptation Island è composta da Gaia Vimercati e Luca Bad, che stanno insieme da due anni. Luca è originario del Salento ma da diversi anni vive a Riccione dove ha conosciuto Gaia. A scrivere alla redazione del programma è Gaia, 24 anni, che grazie al reality dei sentimenti spera di capire cosa prova davvero Luca, che nel corso della loro relazione l'ha tradita più di una volta. "Lui dice di amarmi ma in realtà dalle situazioni che accadono si verifica tutto il contrario. Ovviamente l'ho perdonato perché lo amo, ma voglio capire di più", ha spiegato Gaia nel video di presentazione. Anche secondo Luca, 32 anni, Temptation Island sarà il metro per misurare il loro amore: "Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se so essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo".

Lino e Alessia

L'ultima coppia che approderà in Sardegna è composta da Lino e Alessia di Napoli, rispettivamente di 30 e 29 anni. Dopo quattro anni di relazione, Alessia scrive al programma perché vuole capire se Lino merita la sua fiducia. Lui l'ha tradita un anno fa e ora la 30enne vuole capire se il fidanzato è maturo al punto da poter costruire una famiglia insieme.

"Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo", ha detto Alessia nel video di presentazione, mentre Lino ha chiesto maggiore libertà: "Per lei è diventata una guerra, però per me è diventata pesante perché io vorrei un po' di libertà".