Temptation Island: cosa aspettarsi dalla quinta puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la quinta imperdibile puntata di Temptation Island. Questa sera, 8 ottobre, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda il quinto appuntamento del viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo la scorsa puntata, in cui non sono certo mancati i colpi di scena, il docu-reality è pronto a tenerci compagnia. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – sono approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

Riflettori puntati sulla coppia di Alfred e Anna. Sin dai primi giorni Anna ha sofferto tantissimo vedendo l’atteggiamento del fidanzato che non ha esitato nell’avvicinarsi alla single Sofia. Come se non bastasse, nell’ultima puntata Anna ha assistito al bacio tra il fidanzato e la tentatrice, decidendo, dunque, di chiedere un falò di confronto immediato. Cosa accadrà? Anna non ha dubbi: mostrerà il lato più cattivo di sé. Colpo di scena nella coppia Valerio-Diandra. Dopo aver deciso, nella scorsa puntata, di uscire separati, il fidanzato pare aver scritto una lettera alla sua Diandra: “Stanotte, visto che l’ho trascorsa insonne, ho scritto di getto una lettera perché ho tante cose da volerle dire”.

E ancora, terremoto in vista anche per un’altra coppia; nel video delle anticipazioni, infatti, il conduttore raggiunge il villaggio dei fidanzati e dice loro: “Ragazzi, una delle vostre fidanzate ha richiesto il falò di confronto anticipato”. Di chi si tratta? Ciò che è certa è l’aria di tempesta tra Mirco e Giulia: lei, chiamata nel pinnettu esclama: “Sono convinta di chiamarlo, sono convinta della mia scelta”; lui scoppia in lacrime. Situazione difficile anche per Alfonso e Federica. In particolare, quest’ultimo, dopo aver visto un video della fidanzata con il tentatore Stefano ha affermato: “Sta superando il limite, non ci sono parole”.

Le coppie di Temptation Island

Cinque le coppie protagoniste rimaste in gioco (alle quali si aggiunge quella formata da Diandra e Valerio che, a quanto pare, non hanno preso una decisione definitiva). Titty che non si fida di Antonio, ma ad aprile lui ha chiesto di sposarla. Mirco e Giulia, invece, sembrano litigare costantemente.

Sarà ancora amore? E ancora,ha scoperto un tradimento del fidanzatoche è consapevole delle criticità del loro rapporto ma, nel frattempo, ha baciato la single Sofia. Infine, ci sono: lei è stanca di non potere vivere la sua vita liberamente, lui, dal canto suo, non si fida.