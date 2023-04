Temptation Island, i Donnalisi nel cast? Quello che si sa dell'edizione 2023

I telespettatori più affezionati possono gioire: Temptation Island tornerà con una nuova edizione tra giugno e luglio. La conferma del ritorno in tv del reality dei sentimenti era arrivata già lo scorso autunno quando, durante la presentazione dei palinsesti televisivi, l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi aveva rassicurato che il format realizzato dalla Fascino di Maria De Filippi sarebbe tornato in onda in estate. E così sarà.

I casting sono ufficialmente aperti e le registrazioni in Sardegna prenderanno il via a fine maggio. Ultima Fermata, il programma condotto da Simona Ventura che aveva sostituito Temptation Island la scorsa estate, non è riuscito a conquistare il pubblico e il ritorno del reality basato su amori e tradimenti è stato inevitabile per la felicità degli sponsor e del pubblico, visti i record di ascolti collezionati nelle passate edizioni.

Conduttore e prima serata

Come di consueto, le puntate di Temptation Island verranno registrate in anticipo all'Is Morus Relais, il resort sardo situato a Santa Margherita di Pula, presumibilmente tra maggio e giugno e la messa in onda è prevista tra fine giugno e luglio, mentre ancora si discute sul giorno di programmazione (si vocifera il lunedì in prima serata su Canale 5). Narratore del viaggio nei sentimenti delle coppie in gioco sarà, ancora una volta, Filippo Bisciglia. L'ex gieffino riprenderà il timone del programma giunto alla sua undicesima e attraverso la sua pagina Instagram ha anticipato di essere entusiasta di tornare in tv dopo un anno sabbatico.

Le coppie della nuova edizione

I casting per partecipare a Temptation Island 2023 si sono aperti il 9 marzo. I provini sono attualmente in corso e l'identikit delle coppie, che sbarcheranno in Sardegna per mettere alla prova i loro sentimenti, è di ragazzi e ragazze con età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli e non sposate. In gioco ci saranno cinque o sei coppie e tra i tanti sconosciuti potrebbero esserci anche una o due coppie famose. Le voci più insistenti parlano della possibile partecipazione di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli e Daniele Del Moro, coppie nate nel corso dell'ultima edizione del Grande fratello vip e già molto amate dal pubblico. Alcuni volti noti del piccolo schermo - ex tronisti e corteggiatori di Uomini e donne - potrebbero invece essere selezionati nei ruoli di tentatori e tentatrici e anche in questo caso le sorprese potrebbero non mancare.