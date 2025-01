Tg1, Pomeriggio 5 e i social

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono sorprese nel gradimento da parte del pubblico dei programmi di informazione. Un gradimento che, oltre che con i dati Auditel, si misura anche sui dibattiti che scatenano sui social. Al primo posto per ascolti tradizionali resta sempre il Tg1 di Gian Marco Chiocci e, nel mese di dicembre, sui social fa un bel balzo in avanti: secondo la graduatoria stilata per Primaoline da Sensemakers è in vetta sia al ranking per interazioni (2 milioni) sia a quello di videoviews (68,4 milioni). Un risultato ottenuto migliorando l'efficienza dei contenuti postati, soprattutto quelli su TikTok. Ma i dati rivelano anche l'apprezzamento della qualità dell'informazione offerto da Myrta Merlino (foto): Pomeriggio 5 sale al secondo posto della graduatoria per videoviews (14,1 milioni). Insomma, significa che i giovani si vanno a vedere pezzetti del programma sui vari device. Al terzo posto della classifica c'è il Tg di Mentana che va sempre fortissimo ovunque lo si testi.

Però, per numero di brand in classifica, Mediaset risulta davanti a tutti: cinque suoi programmi nella classifica videoviews e sei in quella per interazioni, in particolare quarti e quinti sono Quarto Grado e Fuori dal Coro. Report, invece, risulta al secondo posto per interazioni. Il post più visto in assoluto a dicembre è stato quello del Tg1 dedicato all'ergastolo a Turetta.