“Ti hanno doppiata…”. Scontro al GF tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander

Scintille al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Nella diretta di ieri sera, 9 ottobre, le due attrici sono state protagoniste di un vero e proprio faccia a faccia. Il motivo? Stando a quanto raccontato dall’attuale concorrente del reality, la collega Jane le avrebbe sottratto in malo modo il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella fiction targata Mediaset, Elisa di Rivombrosa. Ma a regalarci il vero e proprio colpo di scena, la “volpe” numero uno del reality (che non a caso fa parte del team degli autori), il conduttore Alfonso Signorini che – allettando la curiosità dei telespettatori – ha chiesto all’Alexander di entrare nella casa come concorrente. Tuttavia, non si tratterebbe della sua prima esperienza all’interno del reality; i più affezionati, infatti, ricorderanno la sua partecipazione nel 2018.

Le origini dello scontro

Tutto ha avuto inizio qualche tempo fa, quando ancora i concorrenti erano divisi tra casa e tugurio. Durante una conversazione, la Luzzi è stata paragonata a Jane Alexander, per il suo aspetto fisico, dall’inquilina Valentina Modini. Un paragone che non è affatto piaciuto a Beatrice tanto che ha immediatamente replicato in modo sarcastico: “Ah, che bel complimento” . Poi, la Luzzi ha voluto spiegare il motivo di tale astio: “Quando Valentina ha fatto quel nome dell’attrice ho reagito in quel modo strano per un motivo preciso. Quella parte era mia! Era decisamente mia e lei me l’ha sfilata in malo modo, malissimo modo direi. Quindi non mi è andata giù. Fu una svolta e un fatto abbastanza grave e me la ricordo”. Beatrice si riferiva naturalmente al ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa; una parte che rese famosa Jane e che – secondo la concorrente del Grande Fratello - sarebbe dovuta andare a lei. Inutile dire che la replica di Jane non si era fatta attendere e così, via social, aveva fatto sapere: "Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione” . E ancora, aveva precisato durante la scorsa puntata Beatrice, a sostegno della sua versione: "Dovettero dare a lei la parte" .

Il faccia a faccia

Il botta e risposta a distanza tra Jane e Beatrice ha fatto immediatamente gola agli autori del Grande Fratello tanto da invitare Jane per un vero e proprio confronto con la Luzzi nella puntata di ieri sera. Così, una volta entrata nella casa, l’ex gieffina si è diretta dinanzi ad una Luzzi freezata per renderle noto il motivo della sua visita: "Sono venuta qui per tutte le cose cattive che hai detto di me in questi giorni, non posso lasciartele passare. Voglio sapere in che malo, malissimo modo ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia. Non è una cosa bella parlar male delle colleghe in televisione. Voglio sapere che cosa ho fatto" . È a questo punto che quando a Beatrice ha potuto dire la sua, è partito il “duello” tra rosse (come lo hanno definito i telespettatori a casa): “Non l'ho detto, ho specificato che neanche ti conoscevo. Per me era un ruolo perfetto, sia per il momento che nel merito, veniva subito dopo Vivere, non è una questione personale. Ti hanno dovuta doppiare, forse ero più adatta io, no? Forse non te lo meritavi tanto” . A quel punto, Jane ha voluto sottolineare quanto con le sue parole la Luzzi avesse fatto passare un messaggio sbagliato: "Che c'entra la dizione? Intanto a me hanno scelto e a te no. Hai fatto passare una cosa diversa, come se avessi fatto qualcosa per averlo, altrimenti non sarei qui a parlarne" .