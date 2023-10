Grande fratello, scatta il primo bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Nella casa del Grande fratello vivi è scoppiata la passione. Accantonata l'impossibile storia d'amore tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, un'altra coppia si sta formando all'interno del reality: quella composta da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Con grande sorpresa del pubblico ma soprattutto degli autori, l'attrice e il bidello calabrese hanno scoperto di avere molte cose in comune e il feeling è cresciuto con il passare dei giorni, sfociando, nelle ultime ore, in un bacio davanti alle telecamere.

Nessuno si sarebbe immaginato così tanto feeling tra due persone così diverse per esperienze e carattere eppure, mentre Beatrice veniva isolata dal gruppo a causa del suo temperamento schietto e deciso, Giuseppe si è avvicinato e l'attrazione è stata immediata in barba alla differenza di età (lui ha 30 anni, mentre lei 52 anni).

Beatrice Luzzi al Grande Fratello

L'avventura dello storico volto della soap "Vivere" al Grande Fratello si è rivelata subito tosta. Beatrice Luzzi - sempre schietta, determinata e senza peli sulla lingua - ha avuto delle incomprensioni con alcuni inquilini - Rosy Chin e Grecia Colmenares prima di tutti - ma proprio i suoi modi di fare trasparenti e decisi l'hanno resa la beniamina del pubblico. La maggior parte degli altri inquilini ha preso le distanze da lei, ma nella Casa Garibaldi non le ha mai voltato le spalle e l'intesa tra loro è cresciuta.

La confessione su Giuseppe Garibaldi

Nel corso dell'ultima diretta l'attrice non ha nascosto di provare un certo interesse per il calabrese e a Alfonso Signorini ha confessato: " Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico". Poi ha scherzato con Cesara Buonamici: "Ho un debole per la Calabria ". Le immagini mandate in onda dalla produzione hanno mostrato l'effettiva intesa tra i due coinquilini, sempre pronti a trascorrere del tempo insieme tra sguardi di intesa e gesti affettuosi.

Il bacio tra Beatrice e Giuseppe

Nelle scorse ore, complice un momento di relax in vasca, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono abbracciati cantando sulle note di "A mano a mano" di Rino Gaetano e il finale è stato da film. Prima di andarsene dalla stanza, Giuseppe ha approfittato dell'intesa nata in quel momento e ha baciato Beatrice. Il video del bacio è già diventato virale sui social network e il pubblico esulta per il momento felice della sua beniamina. Come proseguirà la storia, però, lo capiremo nelle prossime puntate del Grande fratello.