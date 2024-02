"Ti penso". Mirko e Perla protagonisti di un nuovo confronto al Gf

Ci risiamo. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 5 febbraio, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati protagonisti di un nuovo incontro, l’ennesimo. Questa volta, però, a differenza di quanto accaduto nei primi confronti, inizia a vedersi un po’ di luce in fondo a quel tunnel di incertezze, dubbi, e tanti interrogativi.

L’esperienza a Temptation Island

Prima dell’incontro tra Mirko e Perla, Alfonso Signorini ha voluto mostrare alla giovane salernitana un video risalente all’esperienza di Temptation Island. La stessa avventura che di fatto aveva sancito la rottura della coppia, quando Brunetti aveva deciso di iniziare una relazione con Greta Rossetti (adesso anche lei inquilina del reality di Canale 5) e la Vatiero aveva avviato una conoscenza – seppur breve – con il tentatore Igor Zeetti.

È proprio nei filmati mostrati dal padrone di casa che si vede Perla confidarsi con quelle che all’epoca erano le compagne d’avventura. Così, diceva di non volere una famiglia, ma di voler pensare a se stessa e al suo futuro: “Lui ha tutto, io non ho niente. Lui si sposerebbe, io mi devo realizzare. Io a fine mese devo avere i soldi miei, la mia autonomia. Io mi devo svegliare la mattina e mi devo sentire qualcuno. Devo stare bene con me stessa. Che figli faccio? Io devo pensare al lavoro mio. Non ho i genitori che mi danno una mano”. Tuttavia, nella diretta di ieri sera, ha chiarito: “Il mio discorso è il fatto che non stavo bene con me stessa. Mi svegliavo la mattina e non mi sentivo soddisfatta. Mi mancava tutto, la mia positività, il fatto di stare lontana da casa, mi sentivo abbandonata, sono andata via da casa a 21 anni, credo che una ragazza a 21 anni debba prima realizzarsi e poi pensare a convivere o ad avere dei figli”. Poi, ha aggiunto: “Voglio stare bene con me stessa. Finché non stai bene con te stessa, non puoi stare bene con la persona vicina a te. Oggi so chi sono, so che devo migliorare”.

Il confronto con Mirko Brunetti

È a questo punto che Alfonso Signorini ha chiamato Perla nel cortiletto del tugurio per un confronto con Mirko. All’ingresso di quest’ultimo, i due si sono stretti in un abbraccio. Poi, il marchigiano ha esordito, spiegando di non voler parlare di Temptation Island: “Parliamo di cose passate, Perla è maturata tanto e questo è sotto agli occhi di tutti”. Subito dopo, ha chiesto alla sua ex (?) fidanzata chiarezza: “Non sono qua per cercare una risposta, però passano i mesi ed è giusto che anch'io capisca il tuo stato d'animo. Voglio fare il punto della situazione. Capire cosa ha dentro questa nuova Perla. Voglio capire cosa ti passa per la testa”.

Così, la gieffina si è trovata in evidente imbarazzo: “È complicato spiegarlo. Ho avuto un percorso diverso dal tuo. Mi sono imposta di passare due mesi e mezzo completamente da sola. A oggi è complicato per me. È una situazione in cui ci sono rimasta male, anche qui nella casa”. Dunque, ancora una volta, il conduttore l’ha invitata ad essere più diretta. “Io su di te non ho mai cambiato pensiero – ha chiosato la 28enne – Mi rendo conto che quella che doveva cambiare sotto molti aspetti ero io. Quello che lui ha fatto dopo è stata una conseguenza di determinate situazioni”. E ancora: “A oggi sto capendo la persona che sono, sto cercando di mettermi in gioco. Se c'è posto per lui? Se mi penso in relazione a lui? Se dovessi basarmi su quello che penso, quello che sento o come abbiamo trascorso quei quindici giorni in cui siamo stati insieme nella casa, ti dico di sì”.

Ritorno di fiamma?

Alle affermazioni di Perla in studio è scoppiato un boato; d’altronde, non è un mistero che siano tantissimi i fan che sognano il ritorno di fiamma tra i due. Quindi, Perla ha proseguito: “C'è paura nell'affrontare il dopo, nel metabolizzare tante cose e capire se riesco a metabolizzarle. Devo capire fino a dove posso spingermi. Però vorrei sapere anche cosa pensa lui”. Mirko, evidentemente felice, ha risposto: “Perla mi fa sempre tante domande, finalmente stasera inizia a darmi delle risposte”. Poi, prima di salutarsi, l’inquilina ha regalato il suo bracciale a Mirko e, una volta arrivata alla soglia della porta del cortiletto per rientrare in casa, ha esclamato: “E comunque ti penso”. Insomma, il ritorno di fiamma tra i due, ad oggi, sembra l’ipotesi più accreditata.