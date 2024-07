Torna "La talpa" su Canale 5: Diletta Leotta alla conduzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Tante novità alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025. Dopo tante voci e indiscrezioni, è arrivata finalmente la conferma del ritorno de “La talpa”, il celebre spy game già in onda sulle reti del Biscione. Il format tornerà su Canale 5 a partire dal prossimo luglio e alla conduzione ci sarà un volto nuovo: parliamo di Diletta Leotta, attualmente in forza a Dazn.

"Attenzione però: dimenticate quella che abbiamo visto tutti fino all'ultima edizione. Sarà molta innovativa e molto sperimentale oserei direi" , il monito di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset. Secondo quanto confermato all’evento di Cologno Monzese, “La talpa” sarà resa visibile prima su Infinity e poi su Canale 5. Una scelta coraggiosa, ha ammesso Berlusconi: “Pensiamo che potrebbe avere anche un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5, crediamo sia un segno di modernità che va fatto. Vorremmo provare ad alzare l'asticella e a fare intrattenimento con un reality, cosa che non è stata mai fatta”.

In base ai piani di Mediaset, ci sarà un rimbalzo tra Infinity e Canale 5 fino alla puntata finale, che andrà in onda prima sul piccolo schermo e poi sulla piattaforma. “La talpa” sulla scia di “Viola come il mare 2”, che secondo Berlusconi “ha dato grandissimi risultati, non solo d’ascolto”: “È il nostro mestiere. In termini di ricavi pubblicitari, è un progetto molto complicato ma innovativo”. L’ad di Mediaset si è soffermato anche sulla scelta – a sorpresa – di Diletta Leotta: “Ci sembra giusta per il prodotto che stiamo andando a fare e che visto il cast a cui stiamo lavorando sarà glam e moderno, ci sembra che sia la persona più giusta e le diamo il benvenuto in Mediaset” .

Versione italiana del format belga “De Mol”, “La talpa” vanta già tre edizioni. La prima trasmessa su Rai 2 nel 2004, le altre due su Italia 1 tra 2005 e 2008. Ora Mediaset punta nuovamente sullo spy game che affiancherà il “Grande Fratello Vip” e “L’isola dei famosi”. Come già anticipato, al timone ci sarà la Leotta e non Ilary Blasi.

L’ex moglie di Francesco Totti è stata a lungo accostata alla conduzione de “La talpa”, ma i vertici del Biscione hanno optato per un’altra strada. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia a Radio Marte, ai vertici dell’azienda di Cologno Monzese non sarebbero piaciuti alcuni suoi atteggiamenti al timone di “Battiti Live” ma non solo.