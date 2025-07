Trionfa la verità di Cristina Plevani, Teresanna Pugliese “meno fortunata”: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, mercoledì 2 luglio, la finalissima dell’Isola dei Famosi che ha visto trionfare, tra l’emozione, Cristina Plevani. Dopo 59 giorni, i finalisti di questa edizione hanno definitivamente salutato l’Honduras. Al secondo posto, subito dopo Cristina, si è classificato Mario Adinolfi, seguito da Jey Lillo, Omar Fantini, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stata eliminata nel televoto di inizio puntata. Ecco le pagelle della serata finale.

Omar Fantini – voto 7

Chi l’avrebbe mai detto? Il leader indiscusso di questa diciannovesima edizione dell’Isola dei Famosi non è riuscito a portarsi a casa la vittoria. Ebbene sì, Omar Fantini – che ha dominato gran parte delle prove honduregne e si è fatto notare per il suo spirito competitivo – è stato “clamorosamente” superato da Mario Adinolfi, volato direttamente al triello finale. Omar è stato senza dubbio uno dei protagonisti più forti di questa edizione, sempre presente, preciso, determinato. Ma forse è mancato qualcosa: un pizzico di quella spontaneità che ha lasciato intravedere solo nella scorsa puntata, quando ha mostrato un lato inedito di sé, quello più fragile. Sarà forse che alla fine il pubblico avrà optato per un pizzico di schiettezza in più?

Loredana Cannata – voto 8

Una bella scoperta. Lo abbiamo ripetuto più e più volte: Loredana Cannata è stata una delle sorprese più piacevoli di questa edizione. Al suo arrivo in Honduras, probabilmente, in pochi avrebbero puntato su di lei, poi, il colpo di scena. Puntata dopo puntata, Loredana si è imposta per le sue idee e, quando si è trattato di esprimere la propria opinione, lo ha fatto senza problema alcuno. Come se non bastasse, non si è mai tirata indietro nelle prove honduregne (compresa quella dell’apnea di ieri sera, durante la quale ci ha fatto prendere un bello spavento, ma ha dimostrato ancora una volta carattere da vendere). È sicuramente anche per questo che il pubblico ha imparato ad apprezzarla, portandola dritta in finale. Non ha trionfato? Non importa, ha comunque lasciato il segno.

Jey Lillo – voto 6

“Non si è mai esposto e questo è forse il segreto che gli ha permesso di arrivare fino a qui”. Così, lo introduce la padrona di casa al primo verdetto del televoto della finale dell’Isola dei Famosi e mai parole furono più giuste. Un vero e proprio coup de théâtre: Jey Lillo vince il primo televoto della serata, battendo una concorrente molto forte come Teresanna Pugliese. Jey, quasi inaspettatamente, è arrivato fino alla fine. Forse, però, con il senno di poi, avrebbe potuto esporsi di più, provando ad entrare nel vivo delle dinamiche del gioco.

Teresanna Pugliese – voto 8

Non si è mai nascosta: ha lottato con le unghie e con i denti fino alla fine. Teresanna è stata una grandissima concorrente di questa diciannovesima edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex volto di Uomini e Donne ha, infatti, creato dinamiche e ha sempre espresso la propria opinione (anche a costo di rischiare la disapprovazione da parte del pubblico). D’altronde, non è di certo un caso l’aver superato tanti televoti, anche con concorrenti molto forti. Alla fine, è lei la prima eliminata di questa finale, ma non fa nulla perché come dice Patrizia Rossetti: viva la personalità, viva il carattere.

Mario Adinolfi – voto 7

Ci ha creduto, ci ha sperato fino alla fine, ma non ce l’ha fatta. Mario Adinolfi avrebbe voluto vincere e non lo ha mai nascosto, giocando senza maschere e rivelando apertamente la sua strategia. È arrivato al duello finale (e questo già dice molto del suo percorso) ma Cristina Plevani ha avuto la meglio su di lui. Al termine di questa esperienza, però, bisogna ammetterlo: Adinolfi è stato un concorrente molto forte, sempre lucido e puntuale nelle sue analisi, incisivo nei suoi interventi e presente nelle dinamiche del gruppo. Insomma, un perfetto concorrente da reality.

Cristina Plevani – voto 10

“Alla fine ho vomitato l’anima”. Con queste parole, Cristina Plevani commenta la sua esperienza all’Isola dei Famosi, lasciando emergere tutta la sua (bella) vulnerabilità. Un momento toccante, in cui ha aperto il cuore parlando dei sensi di colpa nel rapporto con i genitori, mostrando un lato profondo e autentico. Sin dal suo sbarco in Honduras si era intuito che Cristina sarebbe andata lontano. E così è stato: puntata dopo puntata ha costruito un percorso solido, sempre coerente con se stessa, arrivando fino in fondo e conquistando – meritatamente – la vittoria. La sua carta vincente? Essere diretta, schietta, sincera e senza “fronzoli” pur di catturare lo sguardo della telecamera.

Cristinae il pubblico – esattamente come 25 anni fa – lo ha capito.

Per il decimo e ultimo appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 18.4% di share.