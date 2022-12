Il tronista che lascia, la coppia che si dice addio. Cosa succede a Uomini e donne

Il dating show del pomeriggio di Canale 5 fa parlare di sé anche quando non va in onda. Come ogni anno, infatti, la programmazione di Uomini e donne è stata sospesa per le festività natalizie e i protagonisti della trasmissione torneranno in video con le loro storie a partire dal 7 gennaio. Ma anche se i riflettori sono spenti, nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni su ciò che è successo durante la registrazione del 21 dicembre, ma che i telespettatori vedranno tra un paio di settimane.

Tronista lascia Uomini e donne

Secondo quanto riferito dal sito Vicolo delle News, che segue dall'interno Uomini e donne assistendo alle registrazioni delle puntate, uno dei tronisti dell'edizione in corso ha abbandonato il programma. La registrazione delle puntate che andranno in onda a partire da metà gennaio si è svolta il 21 dicembre e in apertura si è consumato il colpo di scena: " Federico Dainese ha lasciato il trono senza scelte ". Originario di Genova, 25 anni, Federico è un odontotecnico e gioca a pallanuoto e era già conosciuto al pubblico di Uomini e donne per avere corteggiato tempo fa Veronica Rimondi. Negli studi di Cinecittà Dainese ha trascorso due mesi, ma nessuna delle sue corteggiatrici lo avrebbe coinvolto a tal punto da portarlo alla scelta finale. Per questo avrebbe lasciato il programma prima del tempo. Ma mentre le voci sull'addio si rincorrono, un'altra notizia tiene banco sul web.

Coppia storica si dice addio