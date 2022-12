"Ciao Amica mia". Lutto a Uomini e donne: è morta Paola

Un altro triste lutto colpisce Uomini e donne con la notizia della morte di Paola D’Angelo. Il pubblico della popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 la ricorda seduta nelle file centrali della platea riservata al pubblico di Uomini e donne. Da quel posto proprio al fianco di Maria De Filippi, Paola D’Angelo esprimeva la sua opinione su tronisti e corteggiatrici tra critiche, battute e qualche nota polemica.

Per quasi venti anni Paola è stata una delle protagoniste della programma, una delle poche a fare parte della ristretta cerchia del "pubblico parlante" insieme a altri volti storici come Alfonso Tanasi e Daniela Ranaldi. A dare l’annuncio della morte della donna e stata un'altra storica protagonista del dating show, Rosy Chiarelli, che su Instagram ha pubblicato una foto insieme a Paola, scrivendo poche semplici parole. " Ciao Amica mia, ti voglio bene ". L'addio non avrebbe avuto bisogno di ulteriori parole, ma nei commenti Rosy ha voluto rispondere a uno dei tanti fan del programma, che chiedeva cosa fosse successo: " Se ne è andata per un brutto male ".

Insieme a Rosy, Alfonso e Daniela, Paola è stata una protagonista indiscussa di Uomini e donne prima ancora che in studio ci fossero gli opinionisti. Come pubblico parlante Paola e gli altri dicevano la loro sui ragazzi e le ragazze, che arrivano in studio alla ricerca del compagno ideale e in più di un’occasione Maria si è trovata a dovere placare le polemiche scatenate da Paola e gli altri. La donna aveva lasciato la trasmissione circa dieci anni fa, ma era rimasta in contatto con molte persone della redazione.

Prima di Paola, Uomini e donne era stato colpito da un altro terribile lutto, quello del tronista Manuel Vallicella. La notizia della scomparsa del 35enne era arrivata sempre dai social network e aveva profondamente colpito il pubblico e la redazione, che solo a aprile aveva dovuto già dire addio a un pilastro dello studio, l'assistente Piero Sonaglia, stroncato da un malore improvviso. L'ultimo saluto televisivo a Paola dovrebbe andare in onda in apertura di puntata a Uomini e donne lunedì 12 dicembre, quando riprenderà la trasmissione.