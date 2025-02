"Tu e le donne con la vostra scelta…". Bufera su Helena al Grande fratello: cosa ha detto

Helena Prestes

Helena Prestes al Grande fratello, sia dentro la Casa che fuori, continua a essere fonte di nervosismi e discussioni. La puntata in diretta di giovedì 6 gennaio ha visto per l'ennesima volta uno scontro acceso tra la brasiliana e Zeudi Di Palma, che da tempo si "contendono" Javier Martinez. Nel corso della pubblicità tra le due c'è stata una discussione pungente al culmine della quale Helena ha pronunciato una frase che ha scatenato forte indignazione nel pubblico e che è oggetto di dibattito.

Ancora una volta, Helena e Javier sono stati al centro dell'attenzione nel corso della puntata per il loro flirt in atto. Entrambi hanno confermato l'attrazione reciproca e in questo quadretto è stata interpellata anche Zeudi, che in passato ha avuto un avvicinamento sentimentale al pallavolista argentino e che si è detta particolarmente delusa del suo comportamento. " Non riuscivo a credergli perché una settimana prima diceva che non provava attrazione fisica per lei. Pensavo fosse egoista e ipocrita. L'ho rivalutato, ci credo in loro, nella storia, ma non credo che duri ", ha detto l'ex miss Italia.

Parole che non sono piaciute a Helena, che ha avuto una reazione particolarmente veemente alle parole della coinquilina: " Zeudi è un po' confusa, continua a mettere in ballo l'interesse per Javier. Preferirei non commentare per non ferirla ". Il programma poi è andato in pubblicità e tra i concorrenti si è commentato quanto visto. Le parole della brasiliana sono state commentate da tutta la Casa e dalla stessa Zeudi e a quel punto Helena ha sbottato: " Tu e tante donne con la vostra scelta sessuale dovete comportarvi meglio. Sai benissimo che ero tua amica, mi comportavo come amica ". La locuzione "scelta sessuale" ha sollevato un polverone e se nella Casa non si è dato particolarmente peso, al di fuori il pubblico si è scatenato.

" Basta proteggere Helena Prestes. Queste frasi non devono e non possono essere tollerate ", ha scritto un utente, cercando di attirare l'attenzione della produzione e di Arcigay. E ancora: " Capisco che non comprenda l’italiano, ma Helena ha detto cose terribili! Lei ha schifato tutto in diretta. Ha umiliato Zeudi.

Helena stasera hai proprio esagerato, la sessualità non è una scelta. No, no, no, io posso scegliere se essere vegano o no, se bere vino o birra ma non la sessualità

. Tutto questo sarà probabilmente oggetto della prossima puntata in onda lunedì.