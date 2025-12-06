Tu sì que vales 2025, stasera la finale: i 16 finalisti, come votare e quanto vale il montepremi

La grande attesa è finita: stasera, sabato 6 dicembre, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.20, andrà in onda la finale di Tu sì que vales 2025, in arrivo dopo la consueta puntata de La Ruota della Fortuna. L’ultima serata della dodicesima edizione si svolgerà dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma e vedrà in scena 16 artisti pronti a contendersi il titolo di campione.

A guidare il pubblico attraverso esibizioni mozzafiato saranno ancora una volta Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conduttori di questa edizione. Solo uno dei finalisti conquisterà il titolo di vincitore e con esso il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Nel corso della serata verrà inoltre assegnato il Premio Freshness, del valore di 30.000 euro in gettoni d’oro, offerto da Air Action Vigorsol.

Come si vota

Il pubblico da casa avrà un ruolo centrale nell’elezione del campione dell’edizione 2025. Il sistema di voto è semplice e immediato. SMS al numero 477.000.4, indicando il codice o il nome dell’artista prescelto, tramite l'App WittyTV, o dall'App Mediaset Infinity (solo da smartphone). Ogni spettatore potrà così sostenere il proprio artista preferito durante la diretta.

La finale della Lip-sync Battle

Come da tradizione, anche la finalissima includerà l’irresistibile Lip-sync Battle, che vedrà sfidarsi personaggi amatissimi della TV italiana. In questa ultima puntata, a interpretare grandi icone della musica saranno, Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, quest'ultima amatissima presidentessa della giuria popolare.

A loro si aggiungeranno gli ospiti speciali della serata: Francesca Fagnani, Claudia Gerini, Filippo Bisciglia, Giucas Casella, insieme ai tre già citati conduttori Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Che cosa è la Lip-sync Battle

Si tratta di un fenomeno televisivo e social in cui celebrità si esibiscono in duelli di playback, imitando cantanti famosi su brani noti, sincronizzando perfettamente le labbra con la musica (lip-sync), spesso con scenografie e costumi elaborati, per intrattenere il pubblico che decreta il vincitore. Nato come segmento in show come The Tonight Show di Jimmy Fallon, è diventato un format indipendente di successo, arrivato anche in Italia proprio nel programma Tu Si Que Vales, dove le performance diventano uno spettacolo di trasformazione e comicità.

Chi sono i 16 finalisti

Ecco l’elenco completo degli artisti che si giocheranno la vittoria:

Dundu giganti di luce – marionettisti

– marionettisti Sarah e Mauro Palumbo – atleti

– atleti Giovanni Arena – musicista

– musicista Terry Fator – ventriloquo

– ventriloquo Gennaro Desiderio – musicista

– musicista Kay La Ferrera – mago

– mago Antonella Losavio – cantante

– cantante Sky Skaters – acrobati

– acrobati Zuka – giocoliere/contorsionista

– giocoliere/contorsionista Angela Aiello – cantante

– cantante Duo Sirca Marea – acrobati

– acrobati Airfootworks – ginnasti

– ginnasti Ping Pong Pang – ballerini

– ballerini Valentin e Cristian – ballerini

– ballerini Austin Ware – musicista

Murmuration Concept – compagnia di danza

Sedici finalisti, un solo vincitore: la serata promette emozioni, talento e spettacolo, come da tradizione del programma.