Ugo Tognazzi, chi sono i figli, famosi attori e registi: Ricky, Gianmarco, Thomas e Maria Sole

A cent’anni dalla nascita di Ugo Tognazzi, la sua famiglia si è ritrovata per celebrarne la memoria, condividendo ricordi, aneddoti e legami nati anche sul set, nel documentario "Tognazzi. La voglia matta di vivere" in onda questa sera 19 giugno alle 21,20 su Rai 3. In particolare, Ricky Tognazzi ha voluto ripercorrere i momenti più significativi della carriera e della vita privata del padre, ricordandolo non solo come un grande interprete del cinema italiano, ma anche come una figura paterna intensa e presente. Ugo Tognazzi viene ricordato come un artista versatile, capace di muoversi con naturalezza tra comicità e dramma, sempre con scelte originali e sorprendenti, che lo hanno reso unico nel panorama dello spettacolo.

L'eredità di Tognazzi

Se da un lato i suoi film rappresentano il lascito artistico, il vero patrimonio umano di Ugo Tognazzi sono senz’altro i suoi figli. L’attore ha avuto quattro figli da tre donne diverse, due delle quali sono state anche sue mogli. Il primogenito è Ricky, nato dalla relazione con la ballerina Pat O’Hara, che ha scelto di seguire la strada del padre nel mondo dello spettacolo: oggi è un attore affermato e un regista stimato nel panorama cinematografico italiano.

In un’intervista rilasciata al programma Dedicato, Ricky Tognazzi ha raccontato del legame che unisce lui e i suoi fratelli, sottolineando l'importanza della figura paterna, ma anche quella della donna che ha saputo mantenere saldo il rapporto tra loro: “ Ci tiene uniti l’essere figli di Ugo Tognazzi, ma anche la mente e il cuore di Franca Bettoja, che è riuscita a non farsi travolgere dalla gelosia e a tenerci vicini. ” Franca Bettoja, madre degli ultimi due figli dell’attore, ha infatti avuto un ruolo centrale nel costruire un senso di famiglia nonostante le complessità.

Il rapporto di Ugo con i figli

Dal matrimonio tra Ugo Tognazzi e l’attrice norvegese Margarete Robsahm è nato Thomas, il secondo figlio dell’attore. In un’intervista pubblicata sul sito, Thomas ha condiviso un ricordo molto personale: “ Ho incontrato mio padre per la prima volta quando avevo sette anni, o almeno quello è il primo ricordo che conservo .” Dopo il divorzio, la madre Margarete si era risposata e aveva avuto una figlia, e Thomas ha raccontato di aver scoperto solo a sei anni che il suo padre biologico non era lo stesso della sorella. “ Credo sia stata mia nonna a rivelarmelo, senza pensarci troppo. Chiesi spiegazioni a mia madre, e fu lei a organizzare il nostro primo incontro. Avvenne in un albergo in Ungheria ,” ha raccontato. Thomas, 60 anni, come i fratelli è regista e produttore.

Gli altri fratelli Tognazzi

Maria Sole e Gianmarco Tognazzi sono i figli nati dall’unione tra Ugo Tognazzi e Franca Bettoja.

Entrambi hanno seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo: lei si è affermata come regista e sceneggiatrice, lui come attore e produttore. Con passione e talento, portano avanti l’eredità artistica di Ugo, mantenendone vivo il ricordo attraverso il proprio lavoro nel cinema e nel teatro.