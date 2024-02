Un'eliminazione, il primo allievo al serale: le anticipazioni di Amici 2023

Nella giornata di ieri, venerdì 2 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 4 febbraio alle 14 su Canale 5. Un appuntamento ricco di colpi di scena tra eliminazioni, tante esibizioni e soprattutto la prima assegnazione della maglia per l’ambito serale. Gli allievi della scuola più longeva della televisione italiana si sono esibiti a centro studio con performance di ballo e di canto con un unico obiettivo: difendere la propria permanenza nel talent.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche questa settimana grande attesa per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. A vincere la gara di canto sarebbe stato Petit, allievo di Rudy Zerbi; al secondo posto si sarebbe classificata Martina seguita da: Holden, Mida, Sarah, Nahaze e Lil Jolie, Kia, Ayle. In fondo alla classifica sarebbe arrivato ancora una volta Malìa, allievo di Rudy Zerbi, il quale ha già avvisato il cantante di dover parlare con lui.

A guadagnare il primo posto in classifica nella gara di ballo, invece, sarebbe stato Dustin (allievo della maestra Celentano), seguito in ordine di posizione da: Sofia, Kumo, Marisol e Nicholas, Gaia, Lucia e Simone. A chiudere la classifica, un ballerino di Raimondo Todaro: si tratterebbe di Giovanni.

Un eliminato, la prima maglia del serale

Brutte notizie per Simone. Il suo insegnante, Emanuel Lo, infatti, avrebbe deciso di eliminarlo non ritenendolo ancora pronto per un percorso importante come quello del serale. Al contrario, Dustin avrebbe gioito grazie all’assegnazione della prima maglia del serale da parte della maestra Alessandra Celentano, diventando di fatto il primo ballerino ad accedervi.

E ancora, Dustin, Nicholas e Sofia, sarebbero stati protagonisti di una gara interpretazione e a trionfare, sarebbe stata proprio la ballerina di Emanuel Lo, Sofia, ottenendo così la possibilità di esibirsi in un teatro di Berlino. Grandi soddisfazioni anche per Martina, che avrebbe vinto la gara cover.

Gli ospiti della diciottesima puntata

Ospiti d’eccezione della diciottesima puntata del pomeridiano: Noemi e Drusilla Foer (che hanno giudicato la gara di canto) ed Eleonora Abbagnato (giudice della gara di ballo). E ancora, ospite in studio anche l’ex allievo della professoressa Anna Pettinelli, Aka7even, per la presentazione del brano Non dimenticare.