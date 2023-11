Uomini e Donne, il ritorno di Alessandro Vicinanza dopo la rottura con Ida Platano

Colpo di scena a Uomini e Donne. Alessandro Vicinanza, l’ex di Ida Platano – che nel frattempo, è diventata tronista – è tornato in studio nel parterre del trono over. Così, stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, il ritorno dell’ex cavaliere è stato totalmente inaspettato dal momento che è coinciso con l’occupazione della famigerata poltrona rossa del dating show di Maria De Filippi da parte della sua ex, Ida.

Il ritorno a Uomini e Donne

Sicuramente un fulmine a ciel sereno per Ida Platano che era pronta a viversi quest’avventura in totale spensieratezza e senza ombre dal passato. Tuttavia, nulla di tutto questo se ad ogni puntata si troverà di fronte la persona con cui ha chiuso una storia da poche settimane. È per questo che il suo arrivo in studio - secondo quanto riportato da Pugnaloni nelle sue Instagram Stories - ha smosso gli equilibri.

A quanto pare, infatti, Alessandro ha subito avuto uno scontro piuttosto acceso con Ida, durante il quale i due si sono rinfacciati avvenimenti relativi alla loro storia. Poi, dopo questi attimi di agitazione, Alessandro ha chiesto di ballare con Roberta Di Padua – l’acerrima “nemica” di Ida Platano – con la quale ha anche avuto una breve frequentazione prima di scegliere di dedicarsi soltanto alla Platano.

La rottura tra Alessandro e Ida

La notizia del trono di Ida ha lasciato tutti di stucco. La dama bresciana ha poi raccontato di essere stata lasciata dal cavaliere campano. Quest’ultimo, però, in un’intervista a Fanpage, aveva svelato di aver preso le distanze da lei, perché non riconosceva più la donna della quale si era innamorato. Ad ogni modo, Vicinanza aveva anche svelato di volere rincontrare l’ex per trovare una soluzione: “La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici” ha rivelato a Fanpage Alessandro.

E ancora: “Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla. Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo”. Poi, il tentativo di trovare una soluzione: “Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento. Ci eravamo lasciati al telefono e intorno al 21 o 22 ottobre avrei voluto vederla per parlare ma non è stato possibile”. Per Alessandro non ci sono dubbi, inoltre, su chi sia la parte lesa e così ha tuonato: “Se parlo di sentimenti non corrisposti, è evidente che temo sia io il solo a essere coinvolto. Me ne ha dato prova visto che dopo 15 giorni è già pronta a conoscere un’altra persona. Io, ancora oggi, non mi sento pronto ad andare nemmeno a bere un drink con un’altra. È questa la differenza”.