"Voglio rimettermi in gioco...". Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne

Colpo di scena a Uomini e Donne. In moltissimi fino ad oggi, dopo l’abbandono del trono classico dell’ex volto di Temptation Island, Manuela Carriero, si sono domandati chi potesse prendere il suo posto e, adesso, ecco svelato il mistero. Stiamo parlando di Ida Platano, ormai volto storico del dating show di Canale 5. Ida, infatti, è stata una delle dame più discusse del trono over, prima per la tormentata – e infinita - storia d’amore con Riccardo Guarnieri (ormai assente dal programma) e poi per il legame nato, sempre sotto i riflettori della trasmissione di Maria De Filippi, con Alessandro Vicinanza. Tuttavia, oggi, l’annuncio inaspettato che ha mandato in visibilio il web.

La fine della storia d’amore con Alessandro

Così, sarà proprio Ida Platano a sedere sulla poltrona rossa al posto di Manuela Carriero. D’altronde, l’ultimo scatto con Alessandro risale alla fine d’agosto. Una foto (pubblicata sul profilo Instagram di Ida) in cui i due appaiono molto complici e sorridenti in una meravigliosa New York, meta del viaggio di coppia organizzato per festeggiare i 40 anni dell’ex cavaliere di Uomini e Donne. Poi, il nulla cosmico; da quel momento, entrambi non hanno postato più nulla sui propri canali social, facendo nascere il sospetto di tutti i loro fan, che già si preparavano all’annuncio di una crisi di coppia. Annuncio mai arrivato, almeno fino a questo momento e in un modo decisamente particolare.

Ida Platano, nuova tronista

Ad ufficializzare il trono di Ida direttamente i canali social della trasmissione ed il portale web, Witty Tv. È proprio lì, infatti, che è stato condiviso il video di presentazione in cui si rivela la partecipazione di Ida al programma nei panni da tronista: “Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo nel mio salone” , ha subito raccontato di se stessa la Platano. Poi, ha proseguito spiegando di aver definitivamente chiuso la storia con Alessandro: “Sono nuovamente single. Dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere” . È per questo che ad oggi Ida è pronta a ricominciare: “Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono molto romantica, una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa” .