Uomini e Donne, svolta clamorosa: sul trono un ex volto amatissimo di Temptation Island

La nuova edizione di Uomini e Donne si preannuncia piena di sorprese. Le registrazioni sono iniziate da alcune settimane, ma qualcosa ha subito attirato l’attenzione dei fan: al momento, i tronisti ufficiali annunciati sono solo due, Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island, e la giovane Cristiana Anania. Un numero ridotto rispetto agli anni precedenti, che ha acceso la curiosità del pubblico.

E ora, una clamorosa indiscrezione ha infiammato i social: secondo quanto riportato dall’esperto di gossip televisivo Lorenzo Pugnaloni, il prossimo tronista potrebbe essere proprio Rosario Guglielmi, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.

Chi è Rosario Guglielmi? Dalla crisi con Lucia al trono di Uomini e Donne

Il pubblico lo ha conosciuto quest’estate grazie al suo percorso intenso e travagliato a Temptation Island, dove aveva partecipato con la fidanzata Lucia Ilardo per mettere alla prova la loro relazione. Se Lucia cercava conferme e stabilità, Rosario mostrava incertezze, soprattutto rispetto all’idea di una convivenza.

Durante il programma, la situazione è precipitata: Lucia si è avvicinata a un single, provocando la reazione immediata di Rosario, che ha chiesto un falò di confronto anticipato. I due sono usciti insieme dal programma, ma la loro ritrovata complicità è durata poco.

Una rottura inevitabile

Dopo la fine del reality, la relazione tra Rosario e Lucia è definitivamente naufragata. Il motivo? Una gelosia crescente da parte di Rosario, alimentata dal sospetto che Lucia avesse davvero sviluppato un legame con il tentatore. I suoi dubbi sono stati confermati da un confronto post-programma con Filippo Bisciglia, durante il quale Rosario ha scoperto che Lucia aveva incontrato nuovamente il tentatore anche lontano dalle telecamere. La notizia ha provocato un acceso litigio e la rottura definitiva della coppia.

Un nuovo inizio sul trono?

Oggi Rosario si dice pronto a lasciarsi il passato alle spalle e a ripartire da zero, aprendo un nuovo capitolo sentimentale. Anche se la redazione di Uomini e Donne non ha ancora confermato ufficialmente la sua partecipazione, tutti gli indizi puntano verso il suo arrivo sul trono. E i fan, conquistati dalla sua sincerità e maturità, sembrano già approvare.

La conferma ufficiale potrebbe arrivare nella puntata speciale Temptation Island – E poi…, in onda lunedì 15 settembre in prima serata su Canale 5, dove saranno svelati nuovi retroscena sulla fine della storia tra Rosario e Lucia – e forse anche l’annuncio ufficiale della sua nuova avventura.

Flavio Ubirti e le prime scintille con le corteggiatrici

Intanto, l’altro tronista Flavio Ubirti, anche lui ex tentatore, ha già iniziato a conoscere le prime corteggiatrici, e una in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico: si tratta di Sara Gaudenzi, una ragazza dal carattere deciso che ha subito messo Flavio alla prova, definendolo “un bel ragazzo, ma con poco carattere”.

Sara ha anche un curioso collegamento social con un altro ex tronista, Gianmarco Steri: i due si seguono su Instagram, e i fan già si interrogano se tra loro ci sia solo una conoscenza virtuale o qualcosa di più. Potrebbe essere un tema affrontato nelle prossime puntate.

Maria De Filippi punta ancora su Temptation Island

Questa nuova edizione di Uomini e Donne segna l’ennesima conferma della strategia di Maria De Filippi: pescare volti già noti e amati dal pubblico di Temptation Island, creando un ponte diretto tra i due programmi. Un’operazione che si sta rivelando vincente anche in termini di attesa e interazioni social.

Con Flavio, Cristiana e, forse, Rosario sul trono, la stagione promette emozioni, colpi di scena e nuove storie tutte da seguire.

L’attesa è alle stelle e i fan sono impazienti di vedere come si svilupperà il percorso di Rosario, se davvero prenderà posto sul celebre trono rosso. Tra dubbi, nuovi volti e ritorni inaspettati, Uomini e Donne si conferma ancora una volta il dating show più chiacchierato della TV italiana.