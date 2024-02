"Un varietà con Fiorello...". Amadeus prepara già il post Sanremo

Niente "Amadeus 6" in vista del Festival di Sanremo del 2025. Lo conferma lo stesso conduttore a poche ore dall'inizio della seconda puntata della 74esima edizione della kermesse. " Poteva andare bene o meno bene, ma la mia era una volontà. Sanremo per me è una grandissima gioia, è un onore essere qui per la quinta edizione di seguito. Sento però il bisogno di fermarmi per pensare ad altro o qualora ce ne fosse un giorno la possibilità di tornare con idee nuove - ha dichiarato in conferenza stampa -. La Rai sarà in grado di trovare un allenatore bravissimo. Nessuno è venuto a bussare al mio camerino, ho un rapporto bellissimo con i vertici Rai, mi hanno messo in una condizione di lavoro fantastica ".

Il progetto della coppia Amadeus-Fiorello

Una volta arrivatà l'ufficialità dalla viva voce del direttore artistico uscente di Sanremo, che cosa farà Amadeus da lunedì mattina in poi. Fermo restando che naturalmente continuerà a presentare "Affari tuoi" - che proprio pochissimi giorni fa ha ottenuto un record di ascolti come non si verificava da circa dieci anni - e probabilmente anche "I soliti ignoti". E poi (giusto per citare un successo proprio sull'Ariston di Giorgia, sua co-conduttrice di questa sera? Ecco che in conferenza stampa, in occasione della presentazione di questo atteso mercoledì sanremese, lo stesso conduttore apre alla possibilità di un progetto suo e del grande amico Rosario Fiorello.

La proposta per un eventuale varietà è arrivata dall'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, e i due potrebbero essere molto interessati. Al momento Amedeo Umberto Rita Sebastiani non si sbilancia troppo però conferma: " Sì, ci ha proposto un varietà per la prossima stagione, al momento non c'è l'intenzione né mia né di Fiorello, però chissà ". I due ufficialmente non ne hanno ancora parlato, anche perché il Festival li ha tenuti molto impegnati, ma forse già dall'11 di febbraio qualcosa di concreto potrebbe muoversi.

Il successo degli ascolti

Anche perché la coppia - oramai collaudatissima - funziona televisivamente sempre benissimo, con Fiorello intrattenitore irresistibile e Amadeus che interpreta alla perfezione il ruolo della spalla. I dati di ascolto confermano tutto questo. Nella serata di esordio del suo quinto Sanremo, Amadeus ha portato a casa uno share di 65,1%, contro il 62,4% registrato lo scorso anno: si tratta del miglior risultato nella prima serata delle ultime cinque edizioni da lui condotte e, in assoluto, dal migliore dato Auditel degli ultimi ventinove anni al Festival. Per quanto, dal punto di vista del pubblico i numeri risultano leggermente inferiori rispetto alla passata edizione, è invece molto positivo invece il dato dell'inizio della prima serata (dalle 21.25 alle 23.31), che è stato visto da un milione di spettatori in più rispetto allo scorso Sanremo (14.160.000 milioni nel 2023, 15.075.000 milioni di spettatori nel 2024).