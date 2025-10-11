Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 ottobre

Come ogni weekend, anche questo fine settimana il pomeriggio di Canale 5 sarà dedicato al nuovo appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, che questa settimana ospiterà nel suo salotto televisivo personaggi del mondo dello spettacolo che non vedono l'ora di raccontarsi. Il primo appuntamento settimanale è quello di sabato 11 ottobre alle 16.30. Ad aprire le danze sarà Roberta Rei, che il pubblico conosce soprattutto per i suoi servizi a Le Iene, con cui collabora dal 2016. La giornalista napoletana, classe 1985, è sempre stata molto attenta a mantenere intatta la sua sfera privata, concedendo molto poco della sua privacy ai tanti follower che la seguono sui social. Tuttavia lo scorso agosto, proprio attraverso i suoi canali online, la giornalista ha diffuso la notizia di aver subito un aborto spontaneo. Come scrive il Quotidiano Nazionale, nel confessare il suo dolore, la giornalista aveva scritto: "E poi tutto smette di avere senso, ma non sei tu a sceglierlo, è il tuo corpo che piange. Ma nessuno lo capisce". Probabile che la sua intervista con Silvia Toffanin sarà molto intima, ma anche molto dolorosa.

Decisamente toccante sarà anche l'intervista con Virginia Mihajlovic, figlia dell'ex calciatore e allenatore Siniša Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre 2022, a causa della leucemia mieloide acuta che lo aveva colpito nel 2019. La donna racconterà probabilmente il dolore legato alla perdita del padre, ma anche la serenità che sta pian piano ricostruendo, anche alla vicinanza dei figli. Ed è sempre il calcio il mondo dell'ospite successivo di Verissimo. Si tratta dell'ex calciatore Andrea Carnevale, che non molto tempo fa aveva raccontato la sua infanzia terribile, quando suo padre uccise sua madre a colpi d'ascia. Nello studio di Verissimo, sabato arriveranno anche Michela Miti, attrice apparsa in film come Cornetti alla crema e Vieni avanti cretino, l'attore Giampaolo Morelli in compagnia della moglie Gloria Bellicchi e infine Seray Kaya, la Sirin della serie - disponibile anche su Mediaset Infinity - La forza di una donna.

Nella puntata che andrà in onda domenica 12 ottobre alle 16, invece, Silvia Toffanin aprirà il salotto di Verissimo a Ornella Muti, una vera e propria diva del cinema italiano. La protagonista di Innamorato pazzo, però, non sarà l'unica diva presente in studio, dal momento che tra gli ospiti ci sarà anche Patty Pravo, ormai giudice apprezzatissima di Io canto family, in onda su Canale 5. A Verissimo, poi, arriverà l'attrice Miriam Leone, che il 16 ottobre debutterà nelle sale cinematografiche con il film di Elisa Amoruso Amata, dove recita al fianco di Stefano Accorsi. Nel salotto di Verissimo arriveranno poi il pallavolista Mattia Bottolo, l'attrice Paola Caruso e la coppia nata a Uomini e Donne formata da Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, pronti a condividere col pubblico le emozioni collezionate nel giorno delle loro nozze.

