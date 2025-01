"Vi chiedo di non farlo". La strana teoria di Javier sul televoto del Grande Fratello

Javier Martinez al Grandde fratello

Nella casa del Grande fratello i concorrenti hanno molto tempo libero e le strategie sono senz'altro una delle attività preferite per farlo passare in fretta, ma anche per cercare di raggiungere la finale e l'agognato bottino di 100mila euro. Man mano che il numero di concorrenti all'interno della Casa diminuisce, e che gli inquilini studiano i meccanismi, si fanno anche un'idea di come agisce il pubblico sul televoto e su come vota. Ed è partendo da questo che Javier Martinez, il pallavolista argentino, si è fatto una propria idea e ha rivolto anche un appello ai propri sostenitori, chiedendo loro di essere sempre corretti nelle loro azioni.

Secondo il concorrente, infatti, gran parte dell'esito del televoto dipende da come viene impostata la domanda al pubblico. " Se chiedono chi vogliono fuori, i fan di Lollo (Lorenzo Spolverato, ndr) e Shaila (Gatta, ndr) si uniranno contro di me e sicuro esco io ", è il ragionamento di Martinez. Il Grande Fratello, da anni, alternativamente propone al pubblico due tipi di domande: Chi vuoi eliminare? Chi vuoi salvare? La prima, secondo il pallavolista è la più insidiosa e, in effetti, non sbaglia, perché si presta a creare delle compagini di voto serrate, in cui i fan spesso creano delle vere e proprie cooperative di voto, riunendosi tra gruppi di sostenitori per prendere di mira un concorrente che vogliono mandare fuori. Per questo motivo Martinez ipotizza che, se dovesse andare lui al televoto, i fan di Spolverato e di Gatta, i due concorrenti con i quali lui ha meno feeling all'interno della Casa, potrebbero congiungersi per votargli contro.

Il pallavolista ha quindi rivolto un appello ai suoi sostenitori, invitandoli a non farlo nemmeno se in nomination vanno i suoi "rivali" della Casa: " Non vorrei mai. Sarebbe una cosa scorrette e faccio un appello perché non lo facciano. Comunque domani staremo a vedere. Però se è davvero in negativo ci potrebbe essere una votazione per farmi uscire, ma ci sta ". Javier è uno dei concorrenti che sta creando maggiori dinamiche nel Grande fratello di quest'anno e la sua presenza risulta spesso essere ingombrante.

Con Spolverato ci sono stati diversi scontri, spesso accesi, ed è spesso stato a stretto contatto con Helena, che seguono di più arguti osservatori avrebbe utilizzato un linguaggio in codice per parlare di lui quando è tornata nella Casa per un confronto con spolverato.