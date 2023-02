“Vi dico la verità sul bacio a Fedez”. Il racconto di Rosa Chemical

Le polemiche su questa edizione del Festival di Sanremo appena terminata non sono di certo terminate e, con tutta probabilità, sono destinate a proseguire ancora per qualche giorno. Come se non bastasse il caso (o, per meglio dire, i casi) Fedez – dopo la sua canzone di attacco contro il ministro Roccella e il sottosegretario Bignami – ecco che proprio sul finire della kermesse del 2023 il rapper è ritornato (in tutti i sensi) nuovamente sotto le luci dei riflettori sanremesi, "costretto" da Rosa Chemical a salire sul palco dell'Ariston in un surreale duetto di "Made in Italy" portato in gara dal cantante torinese classe 1998. Un'esibizione suggellata dal bacio in bocca tra i due, i quali poco prima avevano anche simulato un atto sessuale in platea. Su questo episodio, che ha scatenato discussioni sui social, è intervenuto lo stesso Rosa Chemical a spiegare come sono andate le cose.

Rosa Chemical sorprende Fedez e la platea

Manuel Franco Rocati (questo è il nome all'anagrafe di Rosa Chemical) ha partecipato come concorrente del Festival di Sanremo 2023 con il brano "Made in Italy": una canzone che vedeva al centro il tema del "gender fluid", già criticato dall'onorevole Maddalena Morgante alla quale l'artista aveva poi risposto in una conferenza stampa: "Sono sicuro che staranno ballando il mio brano anche l'onorevole Morgante e i suoi figli. Spero si sia ricreduta su di me. C'era tanto amore nella mia canzone, non mi sento di aver fatto male".

Oltre alla parlamentare di Fratelli d'Italia, però, anche la stessa moglie di Fedez è rimasta interdetta da quello che è successo in mondovisione dopo il bacio con Rosa Chemical al termine della sua ultima esibizione all'Ariston. "Lo so, mi è scappato. Ma questo è il Festival dell'amore e mi è venuto all'improvviso", si è poi giustificato davanti a una stupita Chiara Ferragni e un esterrefatto Amadeus. "Sono senza parole", "È meglio", è stato il commento dei due prima di lanciare la pubblicità.

"Spero che Chiara Ferragni non si sia arrabbiata"