"Vincono loro". È rivolta per il Grande fratello: cosa sta succedendo

Mancano ormai poche settimane alla fine dell'edizione in corso del Grande fratello e si stanno delineando le ultime strategie dei concorrenti e dei loro fandom per arrivare alla vittoria. Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato sono già sicuri di essersi conquistati un posto nella finalissima, gli altri ancora devono sgomitare per arrivarci e Amanda Lecciso ha dovuto abbandonare i sogni di gloria giovedì sera con l'eliminazione. Il televoto ha decretato la sua uscita nonostante sia stata indiscutibilmente una delle concorrenti che ha creato maggiori dinamiche positive all'interno della Casa.

Negli oltre 160 giorni che ha trascorso al Grande fratello, la minore delle sorelle Lecciso ha superato un gran numero di nomination ed è sempre riuscita a sfangarla, rimanendo nella Casa. Sull'ultimo miglio, invece, ha dovuto cedere le armi e arrendersi a Maria Teresa Ruta, che contro ogni pronostico è riuscita a superare questo sbarramento condannando Amanda. I fandom si sono scatenati alla sua uscita, mettendo in piedi le solite teorie complottiste sul televoto truccato che hanno accompagnato ogni votazione di questa edizione e pure delle precedenti. La novità di quest'anno è che vengono accusati ipotetici bot di consegnare la vittoria a uno o all'altro concorrente, che solitamente è quello maggiormente detestato dai fandom accusatori. Lo stesso è accaduto con Amanda nelle ultime ore, con una vera e propria rivolta sociale delle sue più accanite sostenitrici, che si sono scagliate un po' contro tutti.

" Amanda è uscita non per il pubblico ma per fandom tossici. Ripetiamo insieme ", " Amanda io to ho sempre votato, tu sei il mio Grande Fratello! Mi disp che i fandom tossici vincono sempre ", si legge in alcuni dei messaggio più disperati comparsi sui social nelle ultime ore.

Esiste un meccanismo, che si è sempre messo in atto in caso di televoto, in cui i sostenitori dei concorrenti non in nomination si alleano per far fuori dal gioco il concorente più forte che rischia l'eliminazione. Giusto o scorretto che sia, è uno dei meccanismi impliciti di questo tipo di votazione, con buona pace delle giovanissime fan (soprattutto loro) che gridano al complotto contro i loro beniamini.