Violenta rapina nella villa di Annamaria Bernardini de Pace

Rapina choc nella "Villa delle rane e delle rose" di Ameglia (La Spezia), immobile di proprietà di Annamaria Bernardini De Pace, avvocato divorzista del Foro di Milano nonché giudice del programma tv Forum, sulle reti Mediaset.

Nella tarda notte tra gli scorsi venerdì 22 e sabato 23 maggio, una banda composta da tre individui si sarebbe introdotta nella lussuosa abitazione alla ricerca di denaro, in un momento in cui la proprietaria di casa era assente. A cogliere sul fatto i malviventi è stato lo storico custode della villa, la cui attenzione è stata attirata da una luce accesa che era convinto di aver già spento in precedenza.

Una volta raggiunta la stanza, l'uomo si è trovato davanti i tre rapinatori, che lo hanno sopraffatto, rendendolo inoffensivo e malmenandolo. I malviventi sono riusciti ad aprire la cassaforte e a svuotarla, mettendo tuttavia le mani su poche migliaia di euro, un malloppo evidentemente ritenuto insufficiente: forse resi furiosi proprio dal magro bottino, i tre si sono sfogati distruggendo tutto ciò che si sono trovati di fronte, tra mobili, vetrate e suppellettili. Secondo una prima stima nella villa ci sarebbero danni per circa 100mila euro.

A lanciare l'allarme è stato lo stesso custode dell'immobile, che ha contattato telefonicamente i carabinieri della compagnia di Sarzana, guidata dal comandante Marco Da San Martino. Giunti sul posto, gli uomini dell'Arma si sono messi subito al lavoro con l'obiettivo di identificare i responsabili dell'effrazione e di quantificare i danni all'immobile e il valore degli oggetti sottratti dai rapinatori in fuga. A causa delle ferite riportate nell'aggressione subita, la vittima è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale San Bartolomeo Sarzana: gli accertamenti medici effettuati dal personale sanitario hanno evidenziato alcune contusioni.

Sotto choc per l'accaduto Annamaria Bernardini De Pace. "Un episodio sconvolgente" , ha dichiarato il legale a Il Giornale d'Italia nelle scorse ore.

"Sono 23 anni che vivo lì e non ho mai pensato che potesse accadere qualcosa del genere".

Nel mese di luglio, la splendida villa ospiterà la rassegna letteraria "I Grandi Temi", che proprio nel 2025 si sposterà per la prima volta a Sarzana dopo dieci edizioni ad Ameglia.