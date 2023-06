“Un ultimo applauso.” Il commovente omaggio di Ilary Blasi a Silvio Berlusconi

Un inizio di serata completamente diverso dal solito per la semifinale dell’Isola dei Famosi che ha visto Ilary Blasi entrare in studio in total black e senza la consueta musichetta di sottofondo per omaggiare con un caloroso e sentito applauso Silvio Berlusconi. Sicuramente un gesto doveroso nei confronti del fondatore di Mediaset che – come ha sottolineato la conduttrice stessa – non perdeva nemmeno una puntata del reality honduregno proprio in onda sulla rete ammiraglia dell’azienda ideata dall’ex Premier, Canale 5.

Il saluto di Ilary Blasi

La semifinale dell’Isola dei Famosi sarebbe dovuta andare in onda lunedì scorso, 12 giugno, proprio il giorno in cui è venuto a mancare improvvisamente Silvio Berlusconi. È da quel momento che i palinsesti delle reti italiane hanno raccontato la figura di un uomo che ha inciso profondamente nella storia del nostro Paese, ricordandolo con parole di affetto e stima.

Naturalmente il nono appuntamento con il reality è stato spostato nella serata di ieri, ed Ilary ha deciso di dare avvio alla puntata rivolgendo un ultimo saluto al grande imprenditore; d’altronde, la diretta non poteva iniziare diversamente. La conduttrice ha infatti indossato una camicia e un pantalone di colore nero, senza scollature in evidenza e con uno stile completamente diverso rispetto al solito: sobrio e semplice. Con aria seriosa, la padrona di casa si è avvicinata al centro dello studio 20 di Cologno Monzese e guardando dritta in camera ha affermato: “Prima di iniziare questa puntata volevo fare un ultimo applauso a Silvio Berlusconi”; è a questo punto che – nel silenzio più totale – Ilary ha dato il via ad un forte applauso, seguita dagli opinionisti e dal pubblico in studio (tutti in piedi in segno di rispetto e di riconoscimento) in ricordo dell’ex Premier. Negli schermi è apparsa, inoltre, una foto del “padre” di Mediaset con a fianco questa frase: “Tutta Mediaset abbraccia con amore e riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi”. Alla fine del lungo applauso Ilary ha ripreso la parola e ha aggiunto: “So che lui non si perdeva una puntata e, come ci ha invitato a fare il nostro editore, diamo inizio alla semifinale”.

La conduttrice aveva già rivolto pubblicamente un pensiero sui social, proprio come hanno fatto in tantissimi, alla famiglia Berlusconi. Infatti, attraverso una Instagram Stories ha manifestato il suo dispiacere per la scomparsa del fondatore di Forza Italia ed, in particolare, alla sua amica e collega Silvia Toffanin, compagna del figlio dell’ex Presidente e Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.