The Voice Kids, vince il piccolo Simone del team di Clementino

Simone Grande è il vincitore di The Voice Kids. Si è conclusa ieri sera, 22 dicembre, la seconda edizione di The Voice Kids, lo show canoro di Rai Uno condotto da Antonella Clerici e dedicato ai più piccoli, che ha visto trionfare il piccolo – ma sul palco davvero grande – Simone. Della scuderia di Clementino, Simone è arrivato dritto in finale, superando l’ultima sfida contro altre tre super finaliste: Emma Buscaglia, Desirée Malizia e Lulù Sollazzo, scelte dai loro coach tra i finalisti della penultima puntata.

La finale di The Voice Kids

Come sempre, le emozioni quando si tratta di The Voice non mancano mai, soprattutto se i protagonisti sono giovani talenti che sanno sempre come conquistare il cuore del pubblico che, dinanzi alla loro bravura, rimane senza parole. Così, i protagonisti di questa seconda edizione si sono esibiti nel tentativo di conquistare la tanto desiderata vittoria.

Dopo le performance di tutti i team, ogni coach ha avuto il compito di decidere chi tra i concorrenti della propria squadra fosse il super finalista della puntata. Dunque, Loredana Berté ha indicato Desirée Malizia, Gigi D'Alessio ha individuato Lulù Sollazzo, Arisa ha optato per Emma Buscaglia e, infine, Clementino ha scelto Simone Grande. Una decisione, quest’ultima, poi rivelatasi vincente.

Il vincitore di The Voice Kids

Il piccolo Simone, originario della periferia milanese (più precisamente di Rozzano), a soli 11 anni è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori. È per questo che, con la sua bravura, si è guadagnato la vittoria dello show di Rai Uno. Simone è stato premiato direttamente dalla vincitrice della scorsa edizione (la prima), Melissa Agliottone. La canzone che lo ha portato alla vittoria finale è uno dei brani più complicati e belli del panorama musicale italiano, Adagio di Lara Fabian. Insomma, il talento di Simone è stato sotto gli occhi di tutti.

“Ero molto emozionato, già prima che cantassimo con il coro, poi quando Clementino ha detto che sarei andato io in super finale, mi sono emozionato ancora di più”, ha detto il vincitore di The Voice Kids a commento del bellissimo traguardo raggiunto. Poi, ha proseguito: “Questa vincita la dedico a tutte le persone a cui voglio bene, alla mia famiglia, sono molto felice”.

In molti si chiederanno quale sia il premio per Simone; tuttavia, stando al regolamento del programma non è prevista alcuna somma in denaro, né tanto la possibilità di incidere un proprio inedito. A ogni modo, però, si tratta decisamente di un importante riconoscimento e soprattutto di una bellissima soddisfazione per un bimbo di soli 11 anni che già promette davvero bene per un futuro all’insegna della musica.