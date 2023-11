"The Voice Kids", il programma musicale adatto ai bambini

Ecco, se volete far vedere ai vostri figli un programma musicale divertente, simpatico, limpido, senza gente che si lancia dei vaffa, litiga, urla (leggasi X Factor) da questa sera su Raiuno comincia The Voice Kids. Lo scorso anno ne andarono in onda solo due puntate e, a gran richiesta, torna adesso con cinque. Il meccanismo è lo stesso del format principale The Voice che si basa (all'inizio) sul puro ascolto della voce. I giudici (quest'anno a Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè si aggiunge l'estro di Arisa) nelle prime tre «blind audition» ascoltano i concorrenti sulle poltrone girate di spalle. Poi, ovviamente, entreranno in gioco anche le loro storie, la loro simpatia, l'aspetto fisico, ma tutto ovviamente a misura di bambino.

Dei tremila tra gli 8 e i 14 anni che si sono presentati, ne sono stati selezionati 50 che si sottoporranno al giudizio dei coach. «Noi con questi bambini non facciamo solo uno show - ricorda D'Alessio - poi continuiamo a seguirli, magari potremmo creare una kids band». A tenere tantissimo a questo progetto è la conduttrice Antonella Clerici (foto) che non nasconde la sua irritazione per questioni di palinsesto: «Noi ce la metteremo tutta - dice - anche se abbiamo una contro-programmazione molto forte (stasera su Canale 5 comincia Ciao Darwin) e avremmo potuto andare in onda in un altro giorno». Il riferimento è a Io Canto generation di Gerry Scotti, cominciato mercoledì su Canale 5. «Non mi sarei certo tirata indietro davanti allo scontro diretto tra due programmi per bambini».