X Factor 2022, tutto sulla finale: cantanti, ospiti e diretta

Il conto alla rovescia per la finalissima di X Factor è ufficialmente cominciato. Tra poche ore sul palco del Mediolanum Forum di Assago lo show di Sky Original, prodotto da Fremantle, avrà il suo vincitore assoluto tra i quattro concorrenti rimasti in gara (uno per ogni giudice). A guidare pubblico, concorrenti e giudici nell'ultima tappa di stagione sarà la conduttrice Francesca Michielin, che per i talenti ha un solo suggerimento: " Godetevela !". Il pubblico potrà godere dello spettacolo finale in diretta a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in chiaro su TV8 mentre su Now sarà possibile seguire in streaming. Il collegamento sarà già attivo dalle 20.20 con AnteFactor guidato da Paola Di Benedetto.

I finalisti

A contendersi la vittoria finale saranno Beatrice Quinta (nel roster di Dargen D'Amico), Linda (nel roster di Fedez) Santi Francesi (nel roster di Rkomi) e Tropea (nel roster di Ambra Angiolini), che calcheranno per la prima volta in assoluto il palco del Mediolanum Forum di Assago. Il gran finale di X Factor si svilupperà su tre manche eliminatorie e al termine di ciascuna il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara. La prima manche sarà dedicata ai duetti insieme a Francesca Michielin; la seconda (alla quale approderanno in tre) sarà quella dedicata ai Best Of, un medley dei brani che ciascun concorrente ha portato sul palco di X Factor dall'inizio della gara. La manche finale, alla quale arriveranno in due, invece sarà dedicata agli inediti (Santi Francesi "Non è così male", Beatrice Quinta "Se$$o", Tropea "Cringe inferno", Linda "Fiori sui balconi") e solo un talento sarà eletto dal pubblico vincitore dell'edizione 2022.

Ospiti e esibizioni extra

A stemperare la tensione che si respirerà al Forum ci penseranno i quattro giudici e la conduttrice, che si esibiranno in una serie di performance speciali. Fedez coglierà invece l'occasione di presentare in anteprima il suo nuovo singolo "Crisi di Stato" ma sul palco del Mediolanum Forum di Assago arriveranno anche due ospiti speciali: i Pinguini Tattici Nucleari (che presenteranno il loro nuovo album "Fake News") e il gruppo house Meduza (che a febbraio era stato protagonista anche a Sanremo).

Le curiosità: scommesse e voto

Per i siti di scommesse sono i Santi Francesi i più quotati per la vittoria finale e subito dietro Beatrice Quinta. Per i bookmaker hanno poche chance di vincere invece i Tropea e Linda Riverditi. La preferita dei social network è sicuramente la cantante di Dargen D'Amico, Beatrice, che è stata la più attiva sul web sin dall'inizio di X Factor. La siciliana è finita anche al centro di qualche frecciatina da parte dei sostenitori avversari per il suo inedito "Se$$o" già pubblicato nel 2021, ma riproposto in versione modificata nel talent. Infine, ecco come votare per il proprio artista preferito: sul sito ufficiale, via app o, per gli abbonati Sky, attraverso il decoder o Sky glass.