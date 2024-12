X Factor 2024, vince Mimì Caruso, solo terzi i favoriti Patagarri. Robbie Williams apre le danze

Ascolta ora 00:00 00:00

X Factor 2024 ha il suo vincitore, anzi la sua vincitrice. Mimì Caruso ha trionfato nella serata finale dell'edizione più vista degli ultimi cinque anni grazie a una nuova giuria e alla strepitosa conduzione di Giorgia. Per la prima volta nella storia dello show, la finale si è svolta fuori dagli studi, tra la gente, in piazza del Plebiscito a Napoli davanti a quasi sedicimila persone, che hanno assistito alla performance dei quattro finalisti in gara. A contendersi la vittoria sono stati Les Votives, Lorenzo Salvetti e I Patagarri - tutti sotto la guida del coach Achille Lauro - e Mimì Caruso, unica rappresentante della squadra di Manuel Agnelli.

Cosa è successo durante la serata

Ad aprire la finale di X Factor 2024 è stato Robbie Williams, che ha infiammato il palco con un medley dei suoi più grandi successi ("Forbidden road" a "Let Me Entertain You", "Rock DJ" e "Angels") e ha elogiato Napoli e la sua pizza. Poi la gara è entrata nel vivo e i quattro finalisti si sono esibiti prima con alcune cover e poi con i loro inediti. A convincere maggiormente sono stati i Patagarri e Mimì, che hanno dato vita a performance incredibili ma anche Lorenzo e Les Votives hanno incontrato il favore del pubblico. Sul palco di piazza del Plebiscito, nelle vesti di ospiti speciali, sono saliti anche Gigi D'Alessio e Antonino Cannavacciuolo (quest'ultimo per presentare la prossima edizione di MasterChef). A sorpresa si è esibita anche Paola Iezzi, che ha lasciato per un momento il tavolo dei giudici per presentare il suo nuovo singolo "Club Astronave" e cantare insieme alla sorella Chiara alcuni dei loro brani di maggior successo. Al verdetto finale sono arrivati i Los Votives e Mimì (quarto Lorenzo Salvetti e terzi i "favoriti" Patagarri).

Mimì Caruso, chi è la vincitrice di X Factor

Mimì Caruso, 17 anni originaria del Mali, è cresciuta con la sua famiglia adottiva a Usmate Velate, vicino a Monza. Sin dalle audizioni Mimì ha conquistato giudici e pubblico e Manuel Agnelli, suo coach, ha subito capito la grandezza del suo talento. Grazie alla sua voce unica e potente in grado di spaziare dal soul all'indie fino al pop, Mimì è arrivata in finale forte del suo bagaglio culturale e delle sue doti e ha conquistato tutti con l'inedito, scritto da Madame, "Dove si va".

Sul palco della finale si è esibita prima sulle note di "Because the Night" di Patti Smith, poi con un “best of” tra i quali spiccavano "Mi Sei Scoppiato Dentro Il Cuore" di Mina e "La Sera Dei Miracoli" di Lucio Dalla.