Ultimo e primo dell'anno: tanta musica pop e classica

Certo, piazza, amici, baldoria e musica è il modo più effervescente di passare l'ultimo dell'anno. Ma se si preferisce una più tranquilla serata casalinga, la televisione offre parecchie opportunità. Da seguire per un po' o da tenere come sottofondo alle chiacchiere e ai brindisi. Stasera, ovviamente, i due eventi principali sono su Raiuno e su Canale 5.

Sul primo canale conduce gli spettatori verso il 2025 Marco Liorni dalla Piazza Indipendenza di Reggio Calabria con lo sfondo dello spettacolare lungomare. Tra una visione e l'altra delle bellezze calabresi, il pezzo forte sarà il cast musicale: tra gli altri i Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Sal Da Vinci, Nino Frassica, Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti. Canale 5 risponde dalla Piazza Duomo di Catania con Federica Panicucci, al suo settimo anno di conduzione della seratona del 31 dicembre. Insieme a lei Fabio Rovazzi e una carrellata di artisti, tra cui Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara. Sul palco di Catania si esibiranno anche i talenti di Amici.

Gli amanti della musica classica, invece, non si possono perdere i tradizionali appuntamenti della mattina di domani. Si comincia alle 12,20 sul primo canale con il concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia (replica alle 17,30 su Rai 5). La bacchetta è quella di Daniel Harding, le voci di Mariangela Sicilia e Francesco Demuro e la danza dell'Aterballetto. Alle 13,30 su Raidue (replica alle 20 su Rai5), i Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti per la settima volta, nella Sala d'Oro del Musikverein di Vienna. In omaggio al duecentesimo anniversario della nascita di Johann Strauss figlio, i Wiener eseguiranno una selezione di sue opere.

Infine, sempre per gli appassionati, domani sera su Raitre uno speciale dedicato a Puccini condotto da Beatrice Venezi, direttore d'orchestra (come preferisce essere chiamata lei, nella

foto), insieme a Bianca Guaccero e tanti ospiti tra cui Gianmarco Tognazzi, Malika Ayane, Frida Bollani e Giordano Bruno Guerri. Con l'orchestra Scarlatti si racconterà un Puccini inedito, musicista geniale e uomo irriverente.