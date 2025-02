Prima umanoide che "sente" anche gli odori: è made in Iulm

Ascolta ora 00:00 00:00

Si può dire che sente gli odori. Il suo nome è «ScentDia», è un umanoide che per la prima volta integra anche una dimensione olfattiva e rende così l'interazione umano-robot più intuitiva e coinvolgente e soprattutto apre nuovi scenari in molteplici settori: come supporto in attività mediche e infermieristiche, assistenza ad personam per individui con bisogni speciali, mediazione sociale, coaching, ristorazione, marketing, intrattenimento.

Ha l'aspetto di una donna ed è stata presentata in anteprima mondiale dall'Università IULM e dal suo Centro di ricerca sui sistemi complessi (CRiSiCo) al Museo della Scienza e della Tecnica, dove si può andare a conoscerla, all'interno del padiglione Aeronavale, da oggi, 22 febbraio, fino al 2 marzo. È un robot umanoide interattivo che risponde al movimento e al tocco di chi interagisce con lui. È anche un'opera d'arte. Il suo aspetto è scultoreo, con una finitura simile alla porcellana, e rappresenta una nuova estetica, distante da quella del classico robot umanoide stereotipato. Per ottenere il movimento fluido, è stata sviluppata un'innovativa base motoria omnidirezionale dotata di un meccanismo brevettato che garantisce il rotolamento delle ruote quando cambia orientamento o velocità.

Commenta la rettrice della IULM, la professoressa Valentina Garavaglia: «Si tratta di un progetto transdisciplinare che rappresenta questa nostra visione: un robot sociale che combina tecnologia e scienze umane, innovazione e sensibilità comunicativa».