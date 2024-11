Maratona record, fermati gli ecoteppisti

Ascolta ora 00:00 00:00

«È stata una grande festa per i runner e per la città, che ha risposto con entusiasmo. La grande affluenza, un nuovo record di iscritti per la manifestazione, non fa che dimostrarci di essere sulla strada giusta. Il percorso veloce, cittadino, che permette di conoscere Milano sotto una luce diversa, piace. Questo però deve essere un nuovo inizio, non certo un traguardo». Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport, racconta così la Milano 21 che ieri mattina ha portato al via dalla Fiera oltre 11mila runner, il 35 per cento arrivati da oltre 100 Paesi stranieri. Ultima tappa del circuito FollowYourPassion la Milano 21 è partita da viale Eginardo per poi attraversare il centro della città dal Vigorelli a Porta Venezia, a via Manzoni, in piazza Scala, piazza Duomo per poi tagliare il traguardo all'interno del Gate 16 delll'Allianz MiCo a Fiera Milano Congressi. Due le distanze: i 21 km della mezza maratona vinta tra gli uomini da Xavier Chevrier e tra le donne dall'azzurra del Gruppo Carabinieri Giovanna Epis e la 10 km vinta da Alberto Mondazzi e dalla slovena Klara Lukan. In gara anche due giocatori che hanno scritto la storia del Milan: Massimo Ambrosini che è arrivato al traguardo in un ora e 32 minuti ed ha battuto il suo ex compagno di squadra Massimo Oddo che ha finito dodici minuti dopo. Ma è stata la corsa non solo dei campioni. Sono stati migliaia i runner e i camminatori che hanno deciso di correre la 10 km non competitiva. Un modo diverso, ma sempre passionale di interpretare la corsa. Tra loro anche famiglie con bambini e numerose donne, che hanno voluto, con la loro presenza e il fiocco rosso sulla t-shirt promuovere la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le donne.

Da segnalare anche una protesta dei militanti di «Ultima Generazione» che, srotolando uno striscione ad alcune centinaia di metri dal traguardo hanno provato a bloccare gli atleti in gara ma sono stati prontamente fermati dagli agenti della Polizia che presidiavano il percorso