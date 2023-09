Vannacci torna al comando

Il generale Roberto Vannacci torna a riprendersi la vetta della classifica pur vendendo un po' meno copie di quante ne vendesse la settimana scorsa. Il mondo al contrario (pubblicato da indipendente) ferma l'asticella a 13mila e settecentosettantasei nuovi volumi venduti e, a questo punto, inizia davvero ad essere in lizza anche per essere uno dei libri più venduti del 2023, cosa davvero inaudita per un volume che non abbia alle spalle un editore forte. Comunque la si pensi sul contenuto, il blitzkrieg editoriale del generale è riuscitissimo. Anche grazie al fatto che i giornali di sinistra, come Repubblica, gli hanno regalato una pubblicità enorme. Ad inseguire da vicino Vannacci, questa settimana, è un nuovo arrivo in libreria, Il vento conosce il mio nome (Feltrinelli) di Isabel Allende. La scrittrice ha uno zoccolo duro di lettori affezionati e si vede ogni volta che torna in libreria. In questo caso sono sul colpo 11mila e duecentotredici copie. Abbastanza per spingere giù sino al terzo posto un'altra scrittrice amatissima dal pubblico femminile: Felicia Kingsley. Il suo nuovo Una ragazza d'altri tempi (Newton Compton) vende 9mila e ottocentosettantotto copie.

Al quarto posto, invece, esordisce il libro scritto dalla premier Giorgia Meloni con il direttore del nostro giornale: Alessandro Sallusti. Per Nielsen La versione di Giorgia (Rizzoli) convince sin da subito 8mila e seicentoquarantanove lettori. Il libro in cui la Presidente del Consiglio racconta la sua visione e i suoi progetti irrompe così molto vicino ai piani alti della classifica. Vedremo come si muoverà nelle prossime settimane.

Scivola invece verso il basso Tre ciotole di Michela Murgia, che questa settimana si posiziona al settimo posto con 5mila e duecentosettantatré copie. Però ormai il libro di Murgia è in classifica da mesi e ha compiuto il suo percorso da longseller. Va notato poi che sta avendo una seconda giovinezza Accabadora (Einaudi), ritenuto il romanzo più interessante della scrittrice da poco scomparsa: quinto posto e 8mila e cento copie più spiccioli.