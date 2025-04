Vanoni, Ruggeri, Ermal Meta. Spettacolare "Milanesiana"

Ascolta ora 00:00 00:00

La 26ª edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, celebra fin dal titolo (scelto da Massimo Cacciari) l'Intelligenza Anima del mondo e virtù da coltivare. «Che non vuole avere un unico centro», chiosa Sgarbi, e infatti quest'anno la rassegna si snoda tra Milano e altre 18 città di 8 diverse regioni: per la prima volta arriva a Crotone (il 22 maggio, con Michael Cunningham, Andrew Sean Greer, Enrico Rotelli e Paolo Zellini per un omaggio alla scuola pitagorica), farà tappa anche a Gorizia, capitale italiana della Cultura, e poi gran finale nelle future città olimpiche Livigno e Sondrio. Sono 64 gli appuntamenti che uniscono letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto. Si comincia questo sabato con la mostra a cielo aperto di Mario Lodola sull'Isola di Albarella, nel delta del Po, e si conclude il 28 luglio tra i monti con il concerto di Eugenio Finardi. Fra le 63 pagine di programma citiamo, in ordine rigorosamente sparso, gli incontri con gli scrittori superstrar Jeffery Deaver, Donato Carrisi, Yasmina Reza, Percival Everett, Kamel Daoud, Peter Cameron, i due Nobel per la Letteratura Abdulrazak Gurnah e J.M. Coetzee. Nove le mostre: vedremo per la prima volta in Italia i dipinti dell'Everett scrittore e le fotografie del regista Carlo Verdone e - vera chicca - la Pinacoteca di Brera celebra i 60 di Linus, la rivista del fumetto d'autore. A Milano arriva la leggendaria Joan Baez in dialogo con Sandro Veronesi sul suo Quando vedi mia madre chiedile di ballare (La nave di Teseo) e tanti sono i concerti in programma, dagli show di Luca Barbarossa ed Elio a Simone Cristicchi.

Tra musica e parole d'autore i tre incontri coordinati dal giornalista del Giornale Alessandro Gnocchi: il 12 giugno Ornella Vanoni (nella foto) e Pacifico presentano al Volvo Studio di Milano il loro Vincente o perdente (La nave di Teseo, in uscita il 4 maggio), un libro-confessione coinvolgente e a tratti malinconico; il 9 luglio a Rimini Enrico Ruggeri ripercorre, tra canzoni e riflessioni, i 40 anni di carriera con un omaggio all'indimenticabile Tondelli e il 26 luglio Ermal Meta a Bormio commenta brani dal suo Le camelie invernali (in uscita il 18 maggio per La nave di Teseo).