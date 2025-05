"È tutto nelle mani dello Spirito Santo". Le parole di Provost a poche ore dal Conclave

Solo due giorni prima dell’inizio del Conclave, quando era ancora il cardinale Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV è stato raggiunto dalla giornalista Claudia Marchionni e ha risposto alle sue domande. Il servizio è andato in onda nel corso dell’appuntamento in diretta con 4 di Sera, condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro.

Intervistato, l'allora cardinale ha risposto con parole di profonda umiltà e spiritualità: “ È tutto nelle mani dello Spirito Santo ”, ha detto a chi suggeriva che "molti sperano che sia lei il nuovo Papa". Non cercava consensi né alimentava aspettative, ma richiamava il senso profondo del momento: un evento di fede, in cui la Chiesa si affida alla volontà di Dio, specialmente per essere vicina a chi soffre.

Alla domanda sui motivi per cui tanti lo consideravano un candidato possibile per via del suo equilibrio, le radici americane unite a una profonda conoscenza dell’America Latina, il legame con Roma e il ruolo chiave affidatogli da Papa Bergoglio, rispondeva con semplicità: “ Tutto questo è vero ”.

Sono nelle Sue mani

Ma anche quando gli veniva chiesto se lo Spirito Santo dovesse davvero sceglierlo, la sua reazione rimane quella di un uomo di fede: “”. Con queste parole, l'allora cardinale ribadiva che ogni decisione spetta a Dio, ricordando a tutti che il Conclave non è un esercizio politico, ma un profondo atto ecclesiale.