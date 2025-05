Dal baseball all’equitazione: gli sport preferiti da Leone XIV

Fonte: Vatican News

Accanto alla scelta di servire per tutta la vita la Chiesa, Papa Leone XIV è stato (e continua ad essere) un amante dello sport. Nato e cresciuto a Chicago 69 anni fa, Robert Francis Prevost ha sempre amato sia quelli di squadra ma anche e soprattutto quello per eccellenza dove si è da soli con sè stessi e contro un avversario, il tennis.

La passione per il baseball

Negli Stati Uniti sono milioni gli amanti del baseball e non fa eccezione nemmeno il nuovo pontefice: chi lo conosce sa del suo tifo sfegatato per la squadra dei White Sox che gioca nella Major League americana. Anche quando ha dovuto lasciare la sua città natale ha continuato, a distanza, a seguire e informarsi sulle prestazioni sportive e su come andasse la stagione. Un bella diatriba in famiglia visto che il padre e la madre farebbero il tifo per altri team, rispettivamente i Cardinals di Saint Lous e i Royals di Kansas City.

Le partite a tennis

Uno dei suoi sport preferiti, però, è senza dubbio il tennis. " Mi considero un discreto giocatore dilettante di tennis ", aveva dichiarato nel settembre 2023 durante un'intervista al sito "augustinianorder.org" dell'Ordine di Sant'Agostino. Il suo lavoro, però, non gli ha concesso molti momenti per impugnare una racchetta come lo stesso Leone XIV ha sottolineato successivamente. " Da quando ho lasciato il Perù ho avuto poche occasioni per allenarmi, quindi non vedo l'ora di tornare in campo. Finora il nuovo lavoro non mi ha lasciato molto tempo libero ".

Calcio e basket

Come detto, tra gli altri sport di squadra preferiti da Prevost trova spazio anche quello più popolare al mondo, il calcio: i bene informati hanno già spiegato che il pontefice farebbe il tifo per la Roma, una simpatia nata per caso durante una tara dei giallorossi allo stadio Olimpico dove Leone XIV si sarebbe recato a guardarla dal vivo. Sappiamo bene, però, che negli Stati Uniti è quasi impossibile non trovare chi segue il basket: in questo caso è tifoso dei Villanova Wildcats, la squadra di basket dell’università religiosa dove ha studiato laureandosi.

Le altre passioni

Nel corso dei suoi anni trascorsi in Perù il Papa amava anche andare a cavallo, dunque l'equitazione: una foto che nelle ultime ore sta

"In questa immagine c’è tutta la spontaneità e la semplicità del nuovo Papa"

facendo il giro dei social lo ritrae sorridente mentre fa una passeggiata., ha dichiarato di recente Luca Zaia, governatore del Veneto.